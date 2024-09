In programma dal 17 al 23 novembre 2024 la XIV edizione del Foggia Film Festival, promossa e organizzata dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia “La Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno Aps” in collaborazione con la Biblioteca “La Magna Capitana” e il contributo di Fondazione dei Monti Uniti e Coop Alleanza 3.0 per il sociale.

Il Festival, diretto da Pino Bruno, direttore artistico, Maurizia Pavarini, direttrice organizzativa e Rossella Menga, direttrice Student Film Fest, promuove la conoscenza dei nuovi autori, sostiene la visibilità delle opere che non trovano adeguata distribuzione, con grande attenzione alle cinematografie e tendenze artistiche emergenti ed al cinema proposto dalle giovani generazioni.

L’evento rientra nell’intervento “Promuovere il Cinema 2024”, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Fondazione AFC a valere su risorse POC Puglia 204-2020, Azione 6.7., con il patrocinio del Comune di Foggia.

Presso la Galleria di Palazzo Dogana è previsto l’omaggio a Marcello Mastroianni, una mostra di manifesti cinematografici, di materiale audiovisivo, con incontri e conversazioni con esperti.