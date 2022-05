PALAZZO DOGANA.: CONVOCATO IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta ha convocato il Consiglio Provinciale, nella sala consiliare di Palazzo Dogana, per le ore 12.00 del giorno 27 maggio 2022 in seduta di urgenza di prima convocazione, per trattare il seguente OdG:

1- LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

2- COSTITUZIONE DI UNO SPAZIO ESPOSITIVO PERMANENTE ALL’INTERNO DI PALAZZO DOGANA DENOMINATO “CASA ARBORE”. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI FOGGIA, LA REGIONE PUGLIA E IL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE.

3- APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO CONCLUSIVO ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DI PROVINCIA DEL GIORNO 11 MAGGIO 2022.