VIABILITA'. ORDINANZA N 60 DEL 14 APRILE 2026



Si comunica che con ordinanza N 560 del giorno 14/04/2026, il Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture Stradali Servizio Gestione Amministrativa Progettazione e Manutenzione Viabilità, Ing. Luciano Follieri ORDINA

sulla Strada Provinciale n. 86 (Ordona - Conte di Noia) in prossimità del Ponte sul fiume Carapelle al km 10+500 (coordinate 41°20'13.0"N 15°38'12.3"E), nel territorio comunale di Carapelle, il restringimento della carreggiata con istituzione della disciplina provvisoria del traffico veicolare con senso unico alternato, secondo lo schema riportato nella tavola n. 65 allegate al D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, e limite di peso a 7,5 t, con l’apposizione di opportuna segnaletica, con decorrenza immediata e fino alla emanazione di nuovo provvedimento.



DISPONE CHE

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I costi della menzionata segnaletica occorrente, in conformità al “Nuovo Codice della Strada” emanato con D.L.vo n° 285 del 30.04.1992 ed al D.M. 10 luglio 2002, sia nella fornitura, che nella posa in opera, siano interamente a carico dell’impresa COSMIC S.r.l., che resta unico responsabile per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi per mancanza, inefficienza o inadeguatezza di segnalazione, con obbligo della sorveglianza della suddetta segnaletica e di regolare il traffico con idoneo personale tecnico, nell’eventualità del passaggio dei mezzi di soccorso o adibiti a particolari urgenze, sollevando la Provincia ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

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Ogni provvedimento in contrasto con la presente ordinanza è da ritenersi, per la durata della presente, decaduto.

Contro la presente ordinanza è ammesso:

▪ ricorso al TAR Puglia entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente;

▪ in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica della presente.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Si dispone la Pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Foggia.