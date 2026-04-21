Biblioteca la Magna Capitana : Conversazioni di Storia Locale "Scripta Capitana"

Martedì 28 aprile 2026, alle ore 17.30 , la Saletta Conferenze del Museo di Storia Naturale di Foggia , in viale Giuseppe Di Vittorio 31, ospiterà l'incontro dal titolo Scripta Capitana. Documenti, materiali e vicende storiche nella Capitanata medievale .

Tommaso Palermo e Alessandro De Troia saranno i relatori di questo evento che si inseriscono nell'ambito della nona edizione delle Conversazioni di Storia Locale organizzate dalla Sezione “Fondi Speciali” della Biblioteca “la Magna Capitana” .

Nel corso della serata, saranno presenti in esame tre riproduzioni: alcune pagine del registro della cancelleria di Federico II del 1239-40 in carta bambacina con la menzione dell'Incoronata; un documento del 1255 in pergamena con sigillo di Papa Alessandro IV ad un feudatario di Capitanata; un documento del 1284 in pergamena con firma di un saraceno di Lucera.

Inoltre, si parlerà di produzione, utilizzo e restauro della pergamena nel Medioevo e della disciplina della Diplomatica.

Tommaso Palermo , docente, da sempre appassionato di ricerche storico-artistiche e ricercatore indipendente, è una delle firme del trimestrale Diomede . Si occupa principalmente di ricerche sui bombardamenti di Foggia e l'occupazione alleata in Capitanata cui ha dedicato un libro nel 2013 dal titolo: Foggia, dalle tenebre del '43 alla rinascita . È co-fondatore e segretario del comitato “Un monumento a ricordo delle vittime del '43 a Foggia APS” e svolge l'attività di cicerone nel museo gestito dal comitato Museo della Memoria '43. È inoltre socio dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano.

Alessandro De Troia , da sempre appassionato di storia, nel 2007 inizia ad occuparsi di ricostruzione storica e archeologia sperimentale con particolare riferimento al periodo duecentesco e svevo di Capitanata. Nel 2012 vince il premio “Augustale d'oro” per il saggio Presenze Cristiane e musulmane nella Lucera del XIII secolo. Nuove ipotesi e spunti di ricerca e pubbliche su diverse riviste scientifiche e di divulgazione. È amministratore di un blog sulla cultura e la società di Lucera. Nel 2022 fonda l'associazione di promozione sociale "Gens Capitanatae". Presso l'Università degli Studi della Basilicata è diventato professore a contratto nel corso del dottorato in "Storia, cultura e saperi dell'Europa mediterranea dall'antichità all'età contemporanea".

Si deve a Palermo e De Troia l'identificazione di un rilievo marmoreo tardomedievale, che raffigura San Francesco d'Assisi, del celebre scultore Tino di Camaino di proprietà dei padri Cappuccini di Foggia, studiato in collaborazione con la professoressa emerita dell'ateneo barese Maria Stella Calò Mariani . Anche a questa scoperta è stata dedicata una Conversazione di Storia Locale, lo scorso anno.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il ciclo si concluderà il 7 maggio con una conversazione dedicata alla storia della presenza foggiana al Festival di Sanremo, a cura di Maurizio De Tullio.