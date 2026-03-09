Convegno nazionale “Ruggiero Bonghi nella storia d’Italia” (Foggia 13 marzo - Lucera 14 marzo 2026)

In occasione delle celebrazioni del bicentenario della nascita di Ruggiero Bonghi (Napoli, 1826 -

Torre del Greco, 1895), eminente intellettuale, politico e uomo di cultura dell’Italia postunitaria, il

Comitato provinciale di Foggia dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (ISRI) promuove

un convegno di studi dal titolo: “Ruggiero Bonghi nella storia d’Italia (1826-1895)”, articolato in due

giornate di lavori tra Foggia (venerdì 13 marzo) e Lucera (sabato 14 marzo 2026).

L’iniziativa, insignita della medaglia di riconoscimento della Presidenza della Repubblica, intende

offrire un approfondimento sui differenti aspetti della figura e dell’opera di uno dei principali

protagonisti del Risorgimento italiano, mettendone in luce il contributo alla vita culturale, politica e

giornalistica dell’Italia ottocentesca e si avvale del patrocinio di istituzioni culturali e amministrative

nazionali e provinciali e del contributo di alcune imprese private.

Il convegno vedrà la partecipazione di qualificati studiosi e ricercatori provenienti da diverse

istituzioni culturali italiane, docenti universitari, storici e studiosi del Risorgimento che affronteranno,

da prospettive diverse il ruolo di Bonghi nel contesto del Risorgimento, la sua attività di giornalista e

di ministro, il suo ruolo di cattolico moderato, il suo contributo alla formazione dell’identità culturale

nazionale.

Per promuovere una riflessione storica e un dialogo scientifico tra studiosi e istituzioni e far

conoscere la figura di Bonghi tra i cittadini, il comitato scientifico del Convegno si è avvalso del

sostegno delle Università di Foggia e di Salerno, dei Comuni di Lucera e di Foggia, della Regione

Puglia, della Provincia di Foggia, della Società Dante Alighieri, della Società di Storia Patria per la

Puglia, della Fondazione Monti Uniti di Foggia, del CNR-IRCrES di Torino, della Fondazione

Pasquale e Angelo Soccio, del Liceo Bonghi-Rosmini e del Convitto Nazionale Ruggiero Bonghi di

Lucera.

Questa articolata rete di Enti sottolinea la portata istituzionale dell’evento e l’importanza di

restituire a Ruggiero Bonghi il ruolo che gli compete nella memoria storica nazionale.

Il Convegno si aprirà venerdì 13 marzo, a partire dalle ore 16:30 alla Fondazione Monti Uniti di via

Arpi a Foggia, con i saluti istituzionali del direttore del Comitato di Foggia dell’ISRI Francesco

Barbaro, del presidente della Fondazione Monti Uniti Filippo Santigliano, delle autorità politiche e

accademiche, i saluti introduttivi del Direttore dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano,

prof. Alessandro Campi e del Presidente della Società Dante Alighieri, prof. Andrea Riccardi.

La prima sessione vedrà gli interventi del prof. Carmine Pinto, Direttore del Dipartimento di Studi

Umanistici dell’Università di Salerno e del prof. Pasquale Corsi, Presidente della Società di Storia

Patria per la Puglia, ed avrà come tema «Ruggiero Bonghi nel Risorgimento italiano»; i due relatori si

soffermeranno, tra l’altro, sul contributo offerto da Bonghi alla costruzione dello Stato nazionale e sul

suo ruolo di relatore della legge delle Guarentigie.

Nella seconda sessione i docenti Stefano Picciaredda e Itala Tambasco, dell’Università di

Foggia, approfondiranno il pensiero di Bonghi tra letteratura e forme di apertura alla questione

femminile.

Sabato 14 marzo i lavori riprenderanno alle ore 9:00 nell’Auditorium del Convitto nazionale

“Ruggiero Bonghi” di Lucera con una terza sessione, dedicata a «Bonghi politico e giornalista», nel

corso del quale, dopo i saluti istituzionali del Rettore del Convitto Antonella Falco, del sindaco di

Lucera Giuseppe Pitta, del consigliere regionale Antonio Tutolo e del Dirigente di ricerca CN

IRCrES di Torino Mario Coccia, il prof. Riccardo Piccioni, dell’Università di Macerata, indagherà

la concezione politica bonghiana di riformatore moderato; il prof. Paolo Emilio Trastulli,

dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, ricostruirà un episodio esemplare del clima

istituzionale postunitario, Mario Prignano, giornalista e Capo Redattore centrale del TG1 RAI

parlerà del Bonghi giornalista e della sua visione della stampa come strumento di educazione civile.

Alle 11.30 sarà inaugurata la mostra documentaria «Ruggiero Bonghi e Lucera nelle carte e nei

documenti dell’epoca», curata da Marco Occhipinti e Anna Maria d’Apollo, che illustrerà al

pubblico di cittadini e studenti la vita di Bonghi e delle principali istituzioni locali a lui dedicate.

La quarta sessione, intitolata «R. Bonghi nella cultura e nell’arte», vedrà le relazioni del prof.

Dionisio Morlacco, dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, che ricorderà la memorabile

giornata dell’inaugurazione del monumento al parlamentare lucerino nel 1899, e di Giovanni

Battista Gifuni, già consigliere parlamentare presso la Biblioteca della Camera del Deputati, che

parlerà delle testimonianze su Ruggiero Bonghi nella Biblioteca comunale di Lucera, anche a lui

dedicata.

Sempre a Lucera, ma in serata con inizio alle 18.30 il convegno terminerà al Circolo Unione con

una sessione conclusiva coordinata dal prof. Francesco Barbaro, direttore del Comitato di Foggia

dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, nella quale, dopo i saluti del Presidente del

Circolo, dott. Silvio di Pasqua, e del Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, avv. Giuseppe

Agnusdei, il dott. Giuseppe Trincucci, presidente della Sezione di Lucera della Società di Storia

Patria per la Puglia parlerà di Bonghi e Lucera alla luce di nuove ricerche e il prof. Carmine Pinto

docente di Storia contemporanea dell’Università di Salerno offrirà una sintesi critica di tutte le

relazioni alla luce del pensiero bonghiano e della sua attualità.

Napoletano di nascita, ma con profonde radici familiari a Lucera, patriota, scrittore, filosofo,

giornalista, Bonghi fu intellettuale poliedrico e “vulcanico” e incarnò pienamente il modello

dell’“intellettuale civile” dell’Ottocento, impegnato non solo nella riflessione teorica ma nella

costruzione concreta dello Stato nazionale. Costretto all’esilio dopo i moti del 1848, visse a Parigi,

Londra, Firenze e Torino e maturò una visione politica moderata e riformista. Aderì al progetto

politico di Cavour ed entrò nel Parlamento del Regno d’Italia appena costituito. Da deputato contribuì

al consolidamento delle istituzioni del nuovo Stato. Fondò anche il quotidiano «La Stampa» di Roma

e fu presidente della Società «Dante Alighieri» per la diffusione della lingua italiana nel mondo. Come

molti protagonisti del Risorgimento, vide nell’unificazione italiana non solo un traguardo politico, ma

un progetto morale e culturale che consentisse all’Italia di diventare una Nazione anche attraverso

l’educazione, la lingua e la stampa.

Da ministro della Pubblica Istruzione nel secondo governo di Marco Minghetti (1874-1876)

promosse un’idea di istruzione pubblica laica, nazionale e formativa sul piano morale e, per “fare gli

italiani”, l’unificazione linguistica come strumento essenziale di cittadinanza. Bonghi attribuiva

inoltre alla stampa una funzione pedagogica e civile, per la quale il giornalismo doveva orientare

l’opinione pubblica e contribuire alla formazione di una coscienza nazionale consapevole.

I dieci relatori del convegno.

Schede sintetiche di presentazione

Carmine Pinto

Carmine Pinto è uno storico italiano, docente ordinario di Storia Contemporanea all'Università di

Salerno, dove dirige il Dipartimento di Studi Umanistici. Specializzato in storia politica, militare e

guerre civili del XIX-XX secolo, è noto per le sue ricerche sul Risorgimento, il brigantaggio e la storia

del Mezzogiorno. Per l’insieme delle sue attività e per gli stimoli a nuove ricerche sulla storia del

Risorgimento la sua azione è stata paragonata recentemente dal giornalista Dino Messina sul

“Corriere della Sera” a quella svolta, per quel che concerne le ricerche sul fascismo, da Renzo De

Felice. Dirige il Centro di Ricerca sui conflitti in Età Contemporanea. Ha all’attivo numerose

pubblicazioni con le case editrici Laterza e Rubbettino. Fra i suoi volumi più importanti: “La guerra

per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti. 1860-1870”; “Il brigante e il generale. La guerra di

Carmine Crocco e Emilio Pallavicini”, “Il Plebiscito del 1860. Unificazione, legittimazione, reazione

nel Mezzogiorno e in Sicilia”, “Il riformismo possibile. La grande stagione delle riforme: utopie,

speranze, realtà (1945-1964). Collabora come editorialista a diverse testate giornalistiche fra cui “Il

Mattino” di Napoli.



Pasquale Corsi

Nato a San Severo nel 1943 si è laureato nel 1965 con lode in Lettere classiche presso l’Università di

Bari. È stato incaricato e poi professore associato nelle Università di Bari e di Chieti; per oltre

trent’anni è stato professore ordinario di Storia medievale nella Facoltà di Lettere e Filosofia di Bari,

dove ha insegnato anche Storia bizantina. Dal 2015 è presidente della Società di Storia Patria Puglia e

dirige la rivista “Archivio Storico Pugliese”. Ha tenuto seminari e cicli di lezioni nella Pontificia

Facoltà Teologica Pugliese e nelle Università di Buenos Aires e di Conception dell’Uruguay. Ha al suo

attivo circa quattrocentocinquanta pubblicazioni, tra volumi e saggi, cui si aggiungono numerose

recensioni e vari scritti di carattere letterario e giornalistico; ha inoltre curato l’edizione di undici

volumi di Atti di Convegni, da lui organizzati e diretti. Nell’ambito delle sue ricerche scientifiche ha

sempre privilegiato le indagini sulla storia del Mezzogiorno nel Medioevo, sui rapporti tra l’Oriente

bizantino e l’Occidente latino, sulla storia della Chiesa e sulle fonti documentarie pugliesi. Corsi ha

dato ampio spazio agli studi di storia patria, inseriti nel contesto delle vicende coeve e nella più ampia

prospettiva cronologica e critica.



Stefano Picciaredda

Romano, è docente ordinario di Storia Contemporanea all’Università degli Studi di Foggia, dove

insegna dal 2006. Specializzato in storia del cristianesimo nell’Africa subsahariana, umanitarismo e

Croce Rossa e integrazione europea, è autore di numerose monografie e pubblicazioni

scientifiche. Fra i suoi Interessi di ricerca la storia religiosa e sociale, con focus sul XX-XXI secolo, le

Chiese africane, la diplomazia umanitaria, la storia locale della Capitanata.

Ha all’attivo otto monografie ed una novantina di saggi e contributi. Fra i suoi volumi più

noti: “Diplomazia umanitaria. La Croce Rossa nella Seconda guerra mondiale” pubblicato nel 2003

dalla casa editrice Il Mulino, “Le Chiese indipendenti africane. Una storia religiosa e politica del

Novecento”, “La Croce Rossa alla prova dell'Africa. Nuove sfide a sud del Sahara (1936-1975)”, “Il

mondo di Leone XIII d’incontro della chiesa con il XX secolo”.



Itala Tambasco

Docente a contratto e borsista di ricerca presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di

Foggia, si occupa in particolar modo di critica dantesca e della ricezione di Dante nella letteratura

moderna e contemporanea. Ha scritto saggi e articoli su Boccaccio, Pirandello, Boito, Buzzati, Levi e

Carducci. Di recente si è accostata alla scrittura di genere con contributi su Olga Marchini, Laura

Solera e Rosmunda Tomei. Ha pubblicato le monografie “Architetture intratestuali della ‘Commedia’

dantesca” (Edizioni Sinestesie, Avellino 2021) e “Giuda Iscariota, Metamorfosi letterarie di un

personaggio biblico” (La scuola di Pitagora, 2024).



Riccardo Piccioni

Marchigiano, ordinario di Storia Contemporanea e Storia del Risorgimento all’Università degli Studi

di Macerata, è consulente dal 2024 dell’Istituto per la Storia del Risorgimento. Sindaco di Belvedere

Ostrense dal 2009 al 2019, alla passione per la storia e la politica ha abbinato anche quella per il

calcio, è infatti attualmente al terzo mandato da presidente del Comitato regionale arbitri Marche.

Fra i suoi volumi più importanti: “Diomede Pantaleoni”, “Marco Minghetti. Giovinezza e politica

(1818-1848), “Una sovranità limitata. Lo Stato Pontificio nell’età delle rivoluzioni (1815-1860). Ha

scritto numerosi saggi pubblicati in volumi di miscellanee.



Giovanni Battista Gifuni

Nato a Roma ma legatissimo alla città di origine della sua famiglia, dove il nonno omonimo diresse

per un quarantennio la biblioteca comunale “Ruggiero Bonghi” salvando dall’oblio il carteggio

dell’ex presidente del consiglio Antonio Salandra raccolto e riordinato nel “Fondo Salandra”.

Parallelamente alla sua attività di bibliotecario presso la Camera dei deputati, dal 1997 al 2011 ha

svolto attività di consulenza per l’acquisto di film per la Società di distribuzione cinematografica

Academy Pictures (e successive denominazioni) dei coniugi Traxler. A coronamento della sua

esperienza con la Academy, ha scritto, insieme a Francesca Boschiero “Sognavamo al cinema”, un

libro intervista a Vania Protti Traxler, pubblicato dalle Edizioni Sabinae nell’ottobre 2022. Il volume

ripercorre gli oltre 30 anni di attività dell’Academy (1978-2011), con un focus sui 50 film tra i più

rappresentativi degli oltre duecento distribuiti. Nel dicembre del 2024 è stato insignito per le sue

attività del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.



Mario Prignano

Giornalista professionista, ha conseguito la laurea in Scienze Politiche all’Università degli Studi di

Perugia; lavora in Rai dal 2009 dove è approdato dopo un’intensa esperienza su diversi quotidiani

italiani, tra cui “Il Sole 24 Ore”. In Rai ha ricoperto numerosi incarichi, fra cui caporedattore della

redazione interni del Tg1 e vicedirettore di Radio 1 Rai. Dal 2020 è caporedattore centrale del TG1.

Membro della Società Italiana per la Storia Medievale e dell’Associazione italiana dei professori di

Storia della Chiesa, ha pubblicato numerosi volumi, tra cui: “Il giornalismo politico” (Rubbettino,

2007), “Urbano VI. Il papa che non doveva essere eletto” (Marietti 1820, 2010), “Giovanni XXIII.

L’antipapa che salvò la Chiesa” (Morcelliana, 2019), “Papa, non più papa. La rinuncia pontificia nella

storia e nel diritto canonico” (a cura di, con A. Feniello, Viella, 2022), “Antipapi una storia della

Chiesa” (Laterza, 2024).



Paolo Emilio Trastulli

Studente del Liceo classico Bonghi di Lucera, dopo la laurea in Filosofia presso l’Università la

Sapienza di Roma (1958), ha insegnato Storia e filosofia nei Licei di Lucera, Latina e Roma. È stato

tra i primi in Italia a teorizzare i problemi dell’orientamento educativo in ordine all’azione docente

con i due saggi “Orientamento ed Educazione” e “Il ruolo dell’informazione nell’orientamento”.

Socio storico dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Critico d’arte e brillante oratore, fra

il 1993 ed il 1999 è stato redattore editoriale del bimestrale “L’Urbe, rivista romana” fondata nel 1936

da Giuseppe Bottai. Nel 1989 con il volume “Orchidee romane”, scritto assieme a Pier Andrea De

Rosa, ha vinto il Premio Donna Città di Roma. Dal 2001 al 2019 è stato presidente della Famiglia

Dauna di Roma; nel 2007 ha vinto il Premio Giuseppe Livio Borghese.



Dionisio Morlacco

Socio ordinario della Società di Storia Patria Puglia e dell’Istituto per la Storia del Risorgimento, si è

impegnato in studi e ricerche che illustrano figure, momenti ed aspetti della storia di Lucera. Ha

pubblicato numerosi saggi per l’«Archivio Storico Pugliese»; è stato vicedirettore del periodico «Il

Centro» di Lucera, ha collaborato con la rivista «Dimensione» ed ha pubblicato articoli per la

«Rassegna Storica del Risorgimento». Tanti i libri scritti da Morlacco a partire dal 1987, a cominciare

da “Chi campa, véde. Profili di popolani”. Fra i suoi volumi più importanti “Dimore gentilizie a

Lucera”, “Dimore gentilizie e strutture pubbliche”, “Quei nomi di pietra, toponomastica della città di

Lucera”, “Dizionario del dialetto di Lucera”, “Riccardo Del Giudice, il volto onesto del Regime”.



Giuseppe Trincucci

Medico internista ospedaliero, è presidente della Sezione di Lucera della Società di Storia Patria per la

Puglia, socio dell’Istituto per la Storia del Risorgimento e socio effettivo dell’Accademia delle Arti

Sanitarie. Ricercatore e divulgatore di patrie memorie riferite alla sua città, Lucera, ai suoi luoghi e ai

suoi uomini, ha pubblicato articoli, saggi e interventi su varie riviste, come l’«Archivio Storico

Pugliese», numerosi volumi, a partire da “Lucera. Storia e volti nel tempo” del 1981 e curato opere

collettanee. Fra i suoi libri: “Il Leone e il Brigante”, “La Diocesi di Lucera-Troia. Storia, Arte, Fede”,

“Alfonso de Peppo (1886-1951) giornalista, sindaco e podestà di Lucera”, “Teodor Mommsen e

Lucera”, “Le forme di un sogno. Scritti critici di Francesco Piccolo su Umberto Bozzini”, “La

Cattedrale di Lucera nella voce di storici, letterati e viaggiatori”, “Lucera, città della memoria e della

fantasia nelle pagine di viaggiatori, storici e curiosi”. Ha curato nel 2023, assieme a Pasquale Corsi, il

volume in due tomi “Atti del convegno sugli anni del fascismo in Capitanata” tenutosi all’Università

di Foggia il 14 e 15 ottobre del 2022. Nel 2010 ha curato il volume “Gianbattista Gifuni. Lo storico, il

critico, il cittadino nel trentennale della su scomparsa”.