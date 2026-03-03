Il Comitato Unico di Garanzia della Provincia di Foggia, in collaborazione con la Rete Regionale dei CUG di Puglia, in occasione dalla giornata internazionale della donna, organizza l’evento

PROTAGONISTE, voci dal territorio

che si terrà il 6 marzo 2026, dalle ore 10,00, a BARI in Via Gentile, 52 – Sala Convegni della Regione Puglia, V piano

Scopo dell’incontro è mettere in luce il divario che ancora esistente trai generi in ambito formativo e lavorativo attraverso la voce delle donne che, per formazione e lavoro, hanno scelto di essere protagoniste in ambiti ritenuti di pertinenza maschile.

Presidentessa Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) Provincia di Foggia

Olma D’Emilio

