"Nuova governance delle risorse idriche in Puglia" – Convegno tecnico-istituzionale sulla gestione sostenibile della risorsa idrica e sulle prospettive della Legge Regionale 7/2025

In un momento storico segnato da siccità, pressioni agricole, cambiamenti climatici e crescente domanda di efficienza, la gestione delle risorse idriche è diventata uno dei temi decisivi per il futuro della Puglia. Con questo spirito nasce il convegno “Nuova governance delle risorse idriche in Puglia”, organizzato dalla Provincia di Foggia e in programma il 18 febbraio 2026, a partire dalle ore 09.00, a Palazzo Dogana.

La giornata riunirà rappresentanti istituzionali, tecnici, università, ordini professionali, associazioni di categoria e imprese del settore, con l’obiettivo di approfondire le prospettive applicative della Legge Regionale 7/2025, confrontandosi su gestione sostenibile, innovazione tecnologica, tutela delle falde e adattamento ai cambiamenti climatici. “La risorsa idrica è strategica per il sistema ambientale e produttivo della Capitanata” ha dichiarato il Presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, sottolineando il ruolo dell’ente nel favorire il dialogo tra istituzioni, mondo agricolo e ricerca. “La nostra Provincia — ha aggiunto — è chiamata a contribuire a soluzioni innovative e condivise, per garantire equilibrio tra tutela e sviluppo”.

Alla giornata prenderanno parte il Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, il Presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, gli assessori regionali Raffaele Piemontese, titolare della delega alle Infrastrutture e Risorse Idriche, e Francesco Paolicelli, assessore per Agricoltura e Sviluppo Rurale, insieme a rappresentanti tecnici del settore idrico e agricolo, docenti e ricercatori universitari, ordini professionali e InnovaPuglia S.p.A., che presenterà strumenti digitali e applicazioni a supporto della pianificazione e del monitoraggio della risorsa idrica.

I lavori saranno moderati da Francesco Frattaruolo (Provincia di Foggia)