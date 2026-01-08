AVVISO AL PUBBLICO - Cod. prat.: 2025 /00411 /VIA_PAUR - PRESENTAZIONE ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Realizzazione impianto agrivoltaico cinque lotti di superficie complessiva pari a 94,61 ha, in agro di Troia nel Comune di Troia con opere di connessione nei comuni di Troia, Orsara di Puglia, Bovino e Castelluccio dei Sauri (FG) potenza in immissione e prelievo di 46 MW con sistema di Accumulo elettrochimico composto da 80 container batterie a ioni di litio con potenza complessiva di 49,44 MW.
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Proponente: GRENERGY RINNOVABILI 20 SRL - GERMINO ROSARIO
localizzazione: TROIA (FG), ORSARA DI PUGLIA (FG), BOVINO (FG) e CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG);
istanza protocollo n.: 2025/0055742 del 13/10/2025 - fascicolo 2025/9.6/192
cod. prat.: 2025/00411/VIA _PAUR
AVVISO AL PUBBLICO
SINTESI NON TECNICA
Dalla data della pubblicazione del presente avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni, anche a riguardo di eventuali variazioni dello strumento urbanistico, mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
protocollo@cert.provincia.foggia.it
cod. prat.: 2025/00411/VIA _PAUR (da riportare sempre nella corrispondenza)
AVVISO E BANDO
