AVVISO AL PUBBLICO - Cod. prat.: 2025 /00411 /VIA_PAUR - PRESENTAZIONE ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Realizzazione impianto agrivoltaico cinque lotti di superficie complessiva pari a 94,61 ha, in agro di Troia nel Comune di Troia con opere di connessione nei comuni di Troia, Orsara di Puglia, Bovino e Castelluccio dei Sauri (FG) potenza in immissione e prelievo di 46 MW con sistema di Accumulo elettrochimico composto da 80 container batterie a ioni di litio con potenza complessiva di 49,44 MW.

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: GRENERGY RINNOVABILI 20 SRL - GERMINO ROSARIO

localizzazione: TROIA (FG), ORSARA DI PUGLIA (FG), BOVINO (FG) e CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG);

istanza protocollo n.: 2025/0055742 del 13/10/2025 - fascicolo 2025/9.6/192

cod. prat.: 2025/00411/VIA _PAUR

SINTESI NON TECNICA

Dalla data della pubblicazione del presente avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni, anche a riguardo di eventuali variazioni dello strumento urbanistico, mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

protocollo@cert.provincia.foggia.it

cod. prat.: 2025/00411/VIA _PAUR