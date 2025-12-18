RASSEGNA DI TEATRO CIVILE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Si parte il 19 dicembre a Monte Sant’Angelo con Frammenti dentro.

Prende il via il 19 dicembre la seconda edizione della Rassegna di Teatro Civile, un progetto diffuso sul territorio e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dei sei comuni della Capitanata: Cerignola, Foggia, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Orta Nova e San Severo.

Sostenuta dalla Provincia di Foggia, in collaborazione con la Consulta Provinciale per la Legalità, dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e dalla Regione Puglia, e organizzata da Puglia Culture, la rassegna torna con una proposta ancora più articolata, fondata sulla convinzione che la cultura – e il teatro in particolare – sia uno strumento decisivo per la crescita socio-culturale delle persone e per la costruzione di una comunità più consapevole, responsabile e coesa. Offrire ai ragazzi esperienze teatrali coinvolgenti, accompagnate da momenti di confronto, significa donar loro occasioni concrete per sviluppare capacità di lettura critica del presente, comprendere i fenomeni sociali, riconoscere i meccanismi della violenza e delle discriminazioni, e maturare uno sguardo autonomo sul mondo per poterlo governare e “giudicare criticamente”.

L’iniziativa, completamente gratuita per studenti e docenti accompagnatori, coinvolge alcune delle realtà teatrali più attive e qualificate della provincia di Foggia: Bottega degli Apocrifi, Compagnia Palcoscenico, Foyer 97, Musical Art / Crew Slup, Piccola Compagnia Impertinente, Teatro dei Limoni e Teatro della Polvere. Attraverso spettacoli, incontri e laboratori verranno affrontati temi civili e sociali: criminalità organizzata, discriminazioni, cyberbullismo, nuove tecnologie, crisi della famiglia e della società contemporanea, diritto alla sicurezza, tutele del lavoro, conflitti e guerre.

La rassegna prenderà il via il 19 dicembre all’Auditorium di Monte Sant’Angelo con Frammenti dentro della Compagnia Palcoscenico.

Da gennaio 2026 il percorso proseguirà con gli spettacoli Prima Fila di Musical Art / Crew Slup, Quattordici euro e novanta di Piccola Compagnia Impertinente, L’avvoltoio e la bambina del Teatro dei Limoni e Cronaca di una ribellione di Foyer 97. A questi si aggiungerà la conferenza spettacolo del Teatro della Polvere dal titolo La terra e il laboratorio Sottosopra – La vicenda di Enichem di Manfredonia raccontata ai ragazzi dalla Bottega degli Apocrifi. Completano il programma una serie di interventi laboratoriali e incontri nelle scuole del Comune di Foggia, sempre a cura delle compagnie teatrali coinvolte, e con il supporto di Libera - Presidio di Foggia, pensati per accompagnare gli studenti in un percorso di dialogo attivo, riflessione collettiva e approfondimento delle tematiche civili proposte dagli spettacoli.