OLTRE 17 MILIONI DI EURO PER LE STRADE DEI MONTI DAUNI E LE ALTRE AREE INTERNE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Dopo mesi di interlocuzioni e solleciti alla Regione Puglia, siamo riusciti a sbloccare 5,5 milioni di euro che tornano finalmente a servizio della provincia di Foggia. Queste somme vengono destinate alla manutenzione di nove strade provinciali, con un’attenzione particolare alle aree interne dei Monti Dauni, fondamentali per la coesione territoriale e lo sviluppo dell’intera Capitanata.

Gli interventi riguarderanno:

• S.P. 1 Neviera di Motta – Ponte 13 Archi (Celenza Valfortore)

• S.P. 2 Cupello – San Marco la Catola – Ponte San Giacomo

• S.P. 5 Lucera – Ponte Fortore (Casalnuovo Monterotaro)

• S.P. 6 Lucera – Castelnuovo della Daunia

• S.P. 8 Lucera – Sculgola

• S.P. 10 Torremaggiore – Casalvecchio di Puglia

• S.P. 11 Torremaggiore – Casalnuovo Monterotaro

• S.P. 90 Ascoli Satriano – Serra la Caccia

• S.P. 134 Volturino – Crocella di Motta, intervento di messa in sicurezza del ponte al km 1+300

Sono interventi attesi da anni, che incidono direttamente su sicurezza, collegamenti e qualità della vita delle comunità coinvolte.

La Provincia continua a fare la sua parte, con serietà, visione e attenzione a tutto il territorio.

A questo si aggiunge un ulteriore risultato: nei giorni scorsi sono stati aggiudicati tre nuovi accordi quadro, che prevedono ciascuno 4 milioni di euro per la manutenzione delle strade dei Monti Dauni, del Gargano e del Tavoliere fino al 2028 .

È un lavoro costruito nel tempo, fatto di programmazione, continuità e responsabilità.

Un passo alla volta, nella direzione giusta, per rafforzare le infrastrutture e il legame tra le aree interne e i maggiori centri della Provincia di Foggia, senza lasciare indietro nessun territorio.