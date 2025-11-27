La Rete territoriale dei CUG pugliesi – Contro la violenza News

27nov

Il 28 novembre 2025, in occasione delle iniziative per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, la nascente Rete dei Comitati Unici di Garanzia (CUG) pugliesi unisce le forze per una manifestazione congiunta sul territorio regionale.
Una mobilitazione a suo modo unica che vedrà i CUG riunirsi simultaneamente nelle province di Bari, BAT, Foggia e Lecce per un racconto di storie e testimonianze: dolore, coraggio, riscatto, ma anche strumenti e tutele, in un ideale abbraccio collettivo.
L'obiettivo è duplice: sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità del fenomeno e dare voce e supporto a chi ha trovato la forza di rialzarsi.

Quando una Rete fa la differenza
L'iniziativa, un segno tangibile dell'impegno delle istituzioni contro ogni forma di discriminazione e violenza, sarà preceduta da un flashmob "diffuso" dedicato ai numeri della violenza, per non dimenticare che le impietose statistiche ci impongono di agire.
L'azione della Rete è coordinata dalla Regione Puglia e vede la partecipazione attiva dei Comitati Unici di Garanzia di una vasta platea di enti pubblici: ASL Bari, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Politecnico di Bari, Comune di Bari, Arif Puglia, ASL Lecce, Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Università del Salento, ASL BAT, Università di Foggia, Provincia di Foggia.

Il programma
Per ciascuna delle province coinvolte è stata scelta una sede per gli interventi, con collegamenti in diretta tra le diverse sedi, per un’unica voce contro la violenza.
L’iniziativa dei CUG pugliesi si configura come centrale nelle celebrazioni regionali del 25 novembre, ribadendo l'importanza di una società libera da discriminazioni e violenza, e sottolineando il ruolo cruciale dei Comitati Unici di Garanzia nella promozione e nella prevenzione di tali fenomeni all’interno di ciascuna amministrazione. 

