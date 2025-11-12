12nov

AVVISO AL PUBBLICO - Cod. prat.: 2025 /00395 /VIA_PAUR - PRESENTAZIONE ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

12 nov, 2025 | Avvisi Procedure Ambientali

Realizzazione impianto agrovoltaico di potenza pari a 67,2945 MW DC e 63,20 MW AC, per la produzione di energia elettrica da fonte solare con contestuale utilizzo del terreno ad attività agricole di qualità e apicoltura, dotato di un sistema di accumulo (BESS) da 32,00 MW, e delle relative opere ed infrastrutture connesse, da realizzare nel territorio dei Comuni di San Severo (FG) e Lucera (FG).

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

 

Proponente:                GREENVOLTPOWER SOLAR PUGLIA 7 Srl

localizzazione:           SAN SEVERO (FG), LUCERA (FG).

istanza protocollo n.:  2025/0044179 del 01/08/2025-   fascicolo 2025/9.6/151

cod. prat.:                  2025/00395/VIA_PAUR

AVVISO AL PUBBLICO

SINTESI NON TECNICA

Dalla data della pubblicazione del presente avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni, anche a riguardo di eventuali variazioni dello strumento urbanistico, mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

      protocollo@cert.provincia.foggia.it

cod. prat : 2025/00395/VIA_PAUR  (da riportare sempre nella corrispondenza)

