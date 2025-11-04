AVVISO AL PUBBLICO - Cod. prat.: 2024 /00389 /VIA_PAUR - PRESENTAZIONE ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Realizzazione impianto eolico composto di 7 aerogeneratori (V163 – 4.5 MW (depotenziato a 4.28 MW) per una potenza complessiva dell’impianto di 29.96 MW nei territori di Monteleone di Puglia alle località “Matarotta” e “Abbeveraturo” e di Sant’Agata di Puglia alle località “Casalgrande".
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Proponente: VENTO SUD 1 SRL
localizzazione: Monteleone di Puglia (FG), Sant’Agata di Puglia (FG)
istanza protocollo n.: 2025/0041675 del 21/07/2025 - fascicolo 2025/9.6/136
cod. prat.: 2025/00389/VIA_PAUR
AVVISO AL PUBBLICO
SINTESI NON TECNICA
Dalla data della pubblicazione del presente avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni, anche a riguardo di eventuali variazioni dello strumento urbanistico, mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
protocollo@cert.provincia.foggia.it
cod. prat.: 2025/00389/VIA_PAUR (da riportare sempre nella corrispondenza)
Le dichiarazioni del Presidente della Provincia, Nicola Gatta: “Con profonda amarezza e sconfo...
IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA NOMINALE 60MWp COLLEGATO ALLA RTN IN AT, MEDIANTE LINEA IN ...
Nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra l’Unione delle Province d’It...
L'Automobile Club di Foggia, in collaborazione con ACI Italia e ACI Storico, organizza nel comun...
Si comunica che il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia, ing. Luciano Follieri con Ordina...
RISULTATO PROVA QUIZ DELL'ESAME DELL'IDONEITA' ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRA...
Cerca tramite parola chiave o frase
Cerca per data di pubblicazione