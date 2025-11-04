04nov

AVVISO AL PUBBLICO - Cod. prat.: 2024 /00389 /VIA_PAUR - PRESENTAZIONE ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

04 nov, 2025 | Avvisi Procedure Ambientali

Realizzazione impianto eolico composto di 7 aerogeneratori (V163 – 4.5 MW (depotenziato a 4.28 MW) per una potenza complessiva dell’impianto di 29.96 MW nei territori di Monteleone di Puglia alle località “Matarotta” e “Abbeveraturo” e di Sant’Agata di Puglia alle località “Casalgrande".

 

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente:                VENTO SUD 1 SRL

localizzazione:           Monteleone di Puglia (FG), Sant’Agata di Puglia (FG)

istanza protocollo n.:  2025/0041675 del 21/07/2025   -   fascicolo 2025/9.6/136

cod. prat.:                  2025/00389/VIA_PAUR

AVVISO AL PUBBLICO

SINTESI NON TECNICA

 

Dalla data della pubblicazione del presente avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni, anche a riguardo di eventuali variazioni dello strumento urbanistico, mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

      protocollo@cert.provincia.foggia.it

cod. prat.: 2025/00389/VIA_PAUR  (da riportare sempre nella corrispondenza)

