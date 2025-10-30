LA PROVINCIA DI FOGGIA INVESTE IN INNOVAZIONE E SICUREZZA DEL TERRITORIO

La Provincia di Foggia, unica in Puglia a gestire direttamente le funzioni di polizia idraulica, ha ottenuto un finanziamento dalla regione Puglia di 178.000 euro per la realizzazione del progetto “Monitoraggio Digitale del Reticolo Idrico Superficiale”.

Un’iniziativa che introduce tecnologie digitali per controllare fiumi, canali e corsi d’acqua in tempo reale, prevenendo allagamenti, ostruzioni e situazioni di rischio.

Le nostre squadre saranno dotate di tablet con tecnologia NFC per segnalare direttamente dal campo eventuali criticità, mentre un veicolo attrezzato con modulo idrogeologico permetterà interventi rapidi anche nelle emergenze.

Questo progetto nasce dal lavoro e dalla visione della Provincia di Foggia, che continua a investire in innovazione, tutela ambientale e sicurezza del territorio, dimostrando con i fatti che un ente di area vasta può essere davvero utile e vicino alle comunità locali.