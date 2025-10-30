30ott

LA PROVINCIA DI FOGGIA INVESTE IN INNOVAZIONE E SICUREZZA DEL TERRITORIO

30 ott, 2025 | Comunicati Stampa, News | View Counts (35) |

La Provincia di Foggia, unica in Puglia a gestire direttamente le funzioni di polizia idraulica, ha ottenuto un finanziamento dalla regione Puglia di 178.000 euro per la realizzazione del progetto “Monitoraggio Digitale del Reticolo Idrico Superficiale”.
Un’iniziativa che introduce tecnologie digitali per controllare fiumi, canali e corsi d’acqua in tempo reale, prevenendo allagamenti, ostruzioni e situazioni di rischio.
Le nostre squadre saranno dotate di tablet con tecnologia NFC per segnalare direttamente dal campo eventuali criticità, mentre un veicolo attrezzato con modulo idrogeologico permetterà interventi rapidi anche nelle emergenze.
Questo progetto nasce dal lavoro e dalla visione della Provincia di Foggia, che continua a investire in innovazione, tutela ambientale e sicurezza del territorio, dimostrando con i fatti che un ente di area vasta può essere davvero utile e vicino alle comunità locali.

Articoli correlati

Femminicidio nel centro storico di Foggia: il dolore e l’impegno della Consigliera di Parità

La Consigliera di Parità della Provincia di Foggia, prof.ssa Assunta di Matteo, esprime profondo cor...

3^ GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TUMORE AL SENO METASTATICO

Il corpo come opera d’Arte – La bellezza rinnovabile

AVVISO PUBBLICO

PROVINCIA BAT

CONSIGLIO PROVINCIALE: APPPROVATO LO SPAZIO ESPOSITIVO PERMANENTE PER “CASA ARBORE” ALL’INTERNO DI PALAZZO DOGANA

Il Consiglio Provinciale, si è riunito a Palazzo Dogana, con la partecipazione del Presidente...

AVVISO AL PUBBLICO - Cod. prat.: 2021 /00163 - PRESENTAZIONE ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato 'Boccadoro' da realizzarsi in localit&a...

AVVISO AL PUBBLICO - PRESENTAZIONE ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, in territorio comunale di Foggia, di potenza nomi...

Categorie

Archivio per mese

Cerca notizie e comunicati

Cerca tramite parola chiave o frase

Cerca per data di pubblicazione