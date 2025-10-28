28ott

AVVISO AL PUBBLICO - cod. prat.: 2024/00338/VIA_PAUR - PRESENTAZIONE ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

28 ott, 2025 | Avvisi Procedure Ambientali

Sistemazione idraulica del tratto terminale del canale Pincio nel territorio comunale di Rodi Garganico (FG) - Codice Rendis: 16IR629/G.1

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Proponente: Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia
localizzazione proposta: Comune di Rodi  (FG)

AVVISO AL PUBBLICO

SINTESI NON TECNICA STUDIO IMPATTO AMBIENTALE (SIA)

Dalla data della pubblicazione del presente avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni, anche a riguardo di eventuali variazioni dello strumento urbanistico, mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

      protocollo@cert.provincia.foggia.it

cod. prat.: 2024/00338/VIA-PAUR (da riportare sempre nella corrispondenza)

