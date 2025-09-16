COMUNICATO STAMPA: Provincia di Foggia al via il Progetto "Cittadinanza Digitale" per colmare il divario di competenze.

Provincia di Foggia progetto di Servizio Civile Digitale per colmare il diverso di competenze.

La Provincia di Foggia, in collaborazione con i volontari del Servizio Civile Universale nell'ambito del progetto “Cittadinanza Digitale”, rilancia un'iniziativa per l'inclusione digitale, con l'intento di aumentare le competenze digitali dei cittadini e di agevolare l'accesso ai servizi pubblici online. L'iniziativa ha l'obiettivo ambizioso di raggiungere almeno il 70% della popolazione digitalmente abile entro il 2026 . L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che l'inclusione digitale è fondamentale per lo sviluppo sociale, culturale e civile della comunità. L'obiettivo è superare il divario digitale che separa giovani, anziani e stranieri, rendendo il territorio più competitivo a livello nazionale e internazionale. Il progetto si avvale di operatori volontari che, con il ruolo di "facilitatori digitali", offrono assistenza diretta ai cittadini che necessitano di supporto nell'uso delle tecnologie. I volontari contribuiscono su tutto il territorio provinciale e negli spazi dedicati per promuovere un approccio più consapevole e sicuro al mondo digitale. I cittadini potranno usufruire in modo gratuito di questo servizio presso la Provincia di Foggia (Aula formazione, 4° piano, via Telesforo 25, Foggia) e nei Comuni di Anzano di Puglia, Apricena, Cagnano Varano, Candela, Carapelle, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Lesina, Lucera, Mattinata, Monte sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Peschici, Pietramontecorvino, Rocchetta sant'Antonio, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Stornara, Torremaggiore, Troia, Vico del Gargano, Vieste. Il Servizio include: Richiesta e attivazione dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione; Supporto all'uso dell'App IO, la piattaforma che permette ai cittadini di interagire con le Amministrazioni, effettuare pagamenti e ricevere comunicazioni; Assistenza guidata per apprendere a navigare in modo sicuro ea sfruttare al meglio gli strumenti digitali.