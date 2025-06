IL PROGETTO “ORDONA FULGENS” FA TAPPA A FOGGIA: CULTURA, IDENTITÀ E SVILUPPO AL CENTRO DEL TAVOLO PERMANENTE

SESTO INCONTRO VENERDÌ 27 GIUGNO PRESSO LA SALA DELLA RUOTA DI PALAZZO DOGANA, CON IL PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA. CONCLUSO ANCHE IL CORSO GRATUITO PER START-UP CULTURALI E TURISTICHE.

PROSEGUE IL PERCORSO DI RILANCIO DEL BORGO DI ORDONA (FG) E DEL TERRITORIO DEI CINQUE REALI SITI NELL’AMBITO DEL PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE “ORDONA FULGENS”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU A VALERE SUL PNRR – MISSIONE 1, COMPONENTE 3, INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”.

IL PROGETTO, PROMOSSO E ATTUATO DAL COMUNE DI ORDONA SOTTO LA GUIDA DELLA SINDACA AVV. ADALGISA LA TORRE, PUNTA A RAFFORZARE L’IDENTITÀ CULTURALE DEL TERRITORIO, VALORIZZARNE IL PATRIMONIO MATERIALE E IMMATERIALE, FAVORIRE L’INNOVAZIONE DIGITALE E SOSTENERE LO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE.



IL SUPPORTO TECNICO E OPERATIVO È AFFIDATO A PJ CONSULTING, SOCIETÀ CON OLTRE VENT’ANNI DI ESPERIENZA NELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI FONDI PUBBLICI, CHE HA AFFIANCATO L’AMMINISTRAZIONE SIN DALLA FASE DI CANDIDATURA E CHE STA CURANDO L’ATTUAZIONE DI NUMEROSI INTERVENTI DEL PROGETTO.

TRA QUESTI, L’INTERVENTO 17 – TAVOLO PERMANENTE DELLA CULTURA E DEL TURISMO HA AVVIATO UN PERCORSO DI CONFRONTO E CO-PROGETTAZIONE CHE, DOPO LE TAPPE SVOLTESI A ORDONA (28 FEBBRAIO), STORNARA (4 APRILE), STORNARELLA (23 APRILE), ORTA NOVA (14 MAGGIO) E CARAPELLE (6 GIUGNO), FA ORA TAPPA A FOGGIA.

APPUNTAMENTO A VENERDÌ 27 GIUGNO 2025, ORE 9:15, PRESSO LA SALA DELLA RUOTA DI PALAZZO DOGANA, CON IL PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA.

L’INCONTRO, INTITOLATO “PATRIMONIO, CREATIVITÀ E TERRITORIO: STRATEGIE PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL TAVOLIERE CENTRO-MERIDIONALE”, VEDRÀ LA PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI, ESPERTI DEL SETTORE E OPERATORI CULTURALI.

RELATORI PREVISTI:

• AVV. GIUSEPPE NOBILETTI – PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

• AVV. ADALGISA LA TORRE – SINDACA DI ORDONA E PRESIDENTE DELL’UNIONE DEI CINQUE REALI SITI

• DOTT. ALDO PATRUNO – DIRETTORE DIPARTIMENTO TURISMO E CULTURA, REGIONE PUGLIA

• AVV. ILENIA MARIA RICCIARDI – REFERENTE PROGETTO, PJ CONSULTING



SESSIONE 1 – PATRIMONIO MATERIALE E IMMATERIALE

• ARCH. ANITA GUARNIERI, ARCH. VIVIANA BALDASSARRE, DOTT.SSA ANNALINDA IACOVIELLO – SOPRINTENDENZA ABAP FOGGIA E BAT

• PROF. DANILO LEONE – UNIVERSITÀ DI FOGGIA

• DOTT. GIUSEPPE LONGO – GAL TAVOLIERE

SESSIONE 2 – INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE:

• DOTT. SANTE LEVANTE – PUGLIA CULTURE

SESSIONE 3 – GOVERNANCE, RETI E DESTINAZIONE TAVOLIERE:

• DOTT. CARMELO DE ROSA – PUGLIAPROMOZIONE

• DOTT. SILVIO KUDLICKA (DELEGATO DOTT.SSA ANNA MARIA CANDELA) – REGIONE PUGLIA



COORDINA IL TAVOLO LA DOTT.SSA GRAZIANA LOIOTINE – PJ CONSULTING.



IN PARALLELO, COMUNICHIAMO LA CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DELL’INTERVENTO 18 DEL PROGETTO, DEDICATO ALLA FORMAZIONE E ALLO SVILUPPO IMPRENDITORIALE.

IL CORSO GRATUITO “CREA LA TUA START-UP NEL SETTORE TURISMO E CULTURA”, RIVOLTO A GIOVANI NEET E DONNE INOCCUPATE, HA OFFERTO UN PERCORSO DI 50 ORE FORMATIVE TRA LEZIONI IN PRESENZA E CONTENUTI ONLINE, CON FOCUS SU:

• MARKETING CULTURALE E TERRITORIALE;

• BRANDING E COMUNICAZIONE DIGITALE;

• STRUMENTI PER L’AVVIO D’IMPRESA;

• ACCESSO AI FINANZIAMENTI PUBBLICI.



GRAZIE ALL’ADOZIONE DI MODALITÀ ASINCRONE, IL CORSO RESTERÀ FRUIBILE ANCHE NEI MESI SUCCESSIVI, AMPLIANDO L’ACCESSIBILITÀ DEI CONTENUTI FORMATIVI A BENEFICIO DELLA COMUNITÀ LOCALE.



ELISABETTA CICCARESE, AMMINISTRATRICE DI PJ CONSULTING, AFFIDATARIA DEGLI INTERVENTI 17 E 18, HA DICHIARATO: “Il progetto Ordona Fulgens è per noi molto più di un incarico: è una sfida culturale e sociale che abbiamo abbracciato con responsabilità e visione. Il tavolo permanente e il corso di formazione rappresentano due strumenti complementari per restituire ai territori valore, competenze e protagonismo. PJ Consulting, da oltre vent’anni al fianco di enti pubblici e comunità locali, continua a investire in progetti che coniugano cultura, sviluppo e innovazione. Crediamo profondamente che la cultura, se condivisa, possa contribuire a generare occupazione, identità e futuro.”

ANCHE LA SINDACA ADALGISA LA TORRE HA SOTTOLINEATO: “Il percorso che stiamo portando avanti mira a creare nuove opportunità per i cittadini del tavoliere, valorizzando ciò che già abbiamo: storia, cultura e comunità. Progetti come questi costruiscono le basi per il futuro, e lo fanno partendo dal basso, con le persone.”