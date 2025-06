NOTA DEL PRESIDENTE NOBILETTI "LE BONIFICHE NON SI FERMANO, CHIEDIAMO ALLA REGIONE DI INTERVENIRE"

Nota del Presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti: "Le immagini raccontano meglio di qualsiasi parola il lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi. Abbiamo bonificato chilometri di strade provinciali abbandonate al degrado. Parliamo della SP 24 (zona Foggia – confine con Rignano), della SP 20 Lucera e della SP 105 Troia. Il caso più grave è quello della SP24, dove siamo intervenuti per rimuovere le famigerate eco-balle incendiate, segnalate anche dal Comune di Foggia. Sulle SP 20 e SP 105, invece, siamo intervenuti per bonificare abbandoni “ordinari”, ma altrettanto impattanti. Questi interventi rientravano nell’accordo quadro per la manutenzione, in cui abbiamo voluto includere anche la bonifica ambientale. In due anni abbiamo speso quasi 600 mila euro, impiegando ogni risorsa disponibile. Ma oggi, quelle risorse sono esaurite. E ci sono ancora molti altri siti contaminati che, al momento, non possiamo ripulire per mancanza di fondi. Per questo abbiamo chiesto alla Regione Puglia uno stanziamento urgente di 2,8 milioni di euro, destinati alla bonifica di altre strade provinciali e agli interventi nelle pertinenze di edifici scolastici colpiti da abbandono di rifiuti. Non ci siamo fermati alla richiesta: abbiamo coinvolto la Prefettura, chiedendo di convocare un confronto con la Regione. Siamo ancora in attesa di una risposta dal Piano Territoriale Ambientale (PTA) della Regione Puglia. La Provincia ha dimostrato con i fatti di essere presente. Ora serve una risposta politica forte da Bari. L’ambiente non può più aspettare."