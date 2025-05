Ufficio della Consigliera di Parità: "Il Patto tra le Consigliere"

La Consigliera di parità della Regione Basilicata e della provincia Potenza hanno aderito alla sottoscrizione del Protocollo interregionale sul benessere organizzativo nei luoghi di lavoro, promosso dalla Consigliera di Parità della provincia di Foggia, prof.ssa Assunta di Matteo.



Si è svolta sabato, 10 maggio, presso la Sala del Polo Bibliotecario di Potenza, la cerimonia di sottoscrizione del Protocollo Interregionale sul Benessere Organizzativo. Il Protocollo è frutto di un’intesa tra le Consigliere di Parità e gli Ordini dei Consulenti del Lavoro delle Regioni coinvolte. L’iniziativa ha visto la presenza della Consigliera Nazionale di Parità, prof.ssa Filomena D’Antini, e delle rappresentanti istituzionali di Basilicata, Puglia e i rappresentanti dell’ordine dei consulenti del lavoro delle province lucane.



Il Protocollo sancisce un impegno concreto per la promozione della cultura del benessere lavorativo e della parità di genere, attraverso azioni coordinate di prevenzione, monitoraggio e contrasto alle discriminazioni, anche alla luce delle trasformazioni in atto nei contesti professionali.



In questa occasione, è stato firmato anche l’Accordo Operativo delle Consigliere di Parità, un documento strategico che rafforza la cooperazione interistituzionale e promuove buone pratiche condivise nei territori.

«Questo Protocollo rappresenta una svolta culturale e politica - commenta la Consigliera di Parità della Provincia di Foggia, prof.ssa Assunta di Matteo - mette al centro le persone, il loro benessere, il rispetto delle differenze e la valorizzazione del talento femminile nei luoghi di lavoro. È un patto tra donne, ma anche un patto con le istituzioni, con i consulenti del lavoro, per costruire un futuro più giusto e inclusivo. Come Consigliera della Provincia di Foggia, porterò avanti l'attuazione concreta di questi principi, in sinergia con gli attori del territorio e con una rete nazionale che oggi si rafforza».



«La sottoscrizione di questo Protocollo è un momento fondativo - commenta la Consigliera di Parità Nazionale, prof.ssa Filomena D’Antini - da oggi mettiamo in rete professionalità e responsabilità per contrastare ogni forma di discriminazione e per promuovere modelli organizzativi capaci di generare salute, equità e produttività sostenibile».



“Questo protocollo, sancisce nuovamente la nostra collaborazione e impegno, con le istituzioni che lavorano per il benessere e la tutela dei lavoratori’ dichiara Lorusso dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Potenza. L’incontro ha rappresentato anche un momento simbolico di riconoscimento del lavoro svolto dalle Consigliere di Parità, spesso in condizioni complesse, ma con costante dedizione alla tutela dei diritti.

Il confronto e la sinergia con le consigliere lucane avv.ta Ivana Pipponzi e la dott.ssa Simona Bonito è un evidente lavoro di rete che evidenzia una linea comune delle Consigliere di parità in prima linea il benessere dei lavoratori.