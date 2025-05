CONSULTA PER LA LEGALITA': PREMIO ROBERTO MORRIONE, GIORNALISMO INVESTIGATIVO- PROGRAMMA DELLA II EDIZIONE.

PREMIO ROBERTO MORRIONE, GIORNALISMO INVESTIGATIVO- II EDIZIONE.

Si terrà dal 5 al 10 maggio 2025 la seconda edizione della PRM Academy, scuola di formazione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, promossa dall’associazione Amici di Roberto Morrione, in collaborazione con la Consulta provinciale per la Legalità di Foggia, la Regione Puglia e Puglia Culture, e con il coinvolgimento e l’adesione di diverse organizzazioni del territorio della Capitanata. Il programma prevede una triade di giornate dedicate alla formazione per giovani giornalisti; il percorso consentirà a venticinque giovani, under 30, provenienti da tutta Italia, di partecipare alle intense giornate di formazione con attività di gruppo e confronto diretto con esperti del settore lezioni, laboratori, analisi e visione di inchieste. In particolare da venerdì 8 a sabato 10 maggio, diventeranno casi studio:

-“Buco Nero”, podcast d’inchiesta di Gabriele Cruciata e Arianna Poletti sul covo digitale dei suprematisti bianchi italiani, vincitore del Premio Morrione nel 2020;

-“Doppia Ipocrisia”, il video inchiesta di Madi Ferrucci, Flavia Grossi e Roberto Persia sul commercio d’armi utilizzate per bombardare i civili in Yemen che ha vinto il Premio Morrione nel 2018;

-“Sentinelle”, un’inchiesta sperimentale di Anna Berti Suman sulle forme di resistenza civica che si oppongono all’estrazione di petrolio in Basilicata; inchiesta finalista del Premio Morrione nel 2021. Alcuni studenti potranno incontrare e confrontarsi con le autrici e gli autori di queste inchieste, in particolare sono state individuate tre scuole superiori foggiane: il Liceo Classico “Vincenzo Lanza”, il Liceo Scientifico “Gugliemo Marconi” e l’I.T.E.T. “Blaise Pascal”.

E' previsto un riverbero dei temi trattati spalmati su tre eventi aperti a tutti, per un importante coinvolgimento della cittadinanza:

Lunedì 5 maggio, alle ore 18, Sala Rosa del Vento della Fondazione Monti Uniti, via Arpi 152, foto di Andy Rocchelli , mostra “Il valore della testimonianza”, foto dei reportage realizzati in Afghanistan, Caucaso e in Ucraina.

Giovedì 8 maggio, alle ore 19, Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, tavola rotonda “Mare Nostrum - conflitti, Paesi e politica nel Mediterraneo”, vedrà la presenza del vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, e dell’assessora alla Cultura della Regione Puglia, Viviana Matrangola; inoltre parteciperanno Laura Silvia Battaglia, giornalista freelance e documentarista; Giulia Bosetti, giornalista d’inchiesta Rai; Nello Scavo, giornalista di Avvenire e Presidente della Carta di Roma; Ugo Tramballi, giornalista de Il Sole 24 Ore. Moderatore dell’evento sarà Roberto Persia, giornalista di Report Rai 3 e vincitore del Premio Roberto Morrione 2019.

Venerdì 9 maggio, alle ore 18, a “Laltrocinema”, in via Duomo 11, la proiezione del documentario “Il sangue mai lavato” di Luciano Toriello; a seguire gli interventi di Luciano Toriello, regista e autore del documentario; Giovanni Dello Iacovo, giornalista; Daniela Marcone, referente nazionale della memoria di Libera.

