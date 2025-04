VIABILITA': ORDINANZA N. 32 DEL 16.04.2025

Si comunica che il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia, ing. Luciano Follieri con Ordinanza N 32 del 16.04.2025 ORDINA la sospensione momentanea della circolazione del traffico veicolare nel giorno 27/04/2025 dalle ore 12:00 alle ore 13:00, per il tempo necessario al passaggio della processione religiosa, con regolazione del traffico a cura del Corpo Unico di Polizia Locale “Basso Fortore”, con apposizione della opportuna segnaletica.

DISPONE CHE i costi della menzionata segnaletica occorrente, in conformità al “Nuovo Codice della Strada” emanato con D.L.vo n° 285 del 30.04.1992 ed al D.M. 10 luglio 2002, sia nella fornitura, che nella posa in opera, siano interamente a carico del Comune di San Paolo di Civitate, che resta unico responsabile per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi per mancanza, inefficienza o inadeguatezza di segnalazione, con obbligo della sorveglianza della suddetta segnaletica e di regolare il traffico con il Corpo Unico di Polizia Locale “Basso Fortore”, nonché nella predisposizione dell’opportuna segnaletica per il deflusso regolare della circolazione, nell’eventualità del passaggio dei mezzi di soccorso o adibiti a particolari urgenze, sollevando la Provincia ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria. Ogni provvedimento in contrasto con la presente ordinanza è da ritenersi, per la durata della presente, decaduto. Contro la presente ordinanza è ammesso:

▪ ricorso al TAR Puglia entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente;

▪ in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica della presente.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Si dispone la Pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Foggia.

Ordinanzan32del16042...