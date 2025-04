Palazzo Dogana: presentazione del primo Rapporto di Sostenibilità territoriale

E' in programma per venerdì 11 aprile 2025, la presentazione del primo Rapporto di Sostenibilità territoriale, promosso dalla Rete dei Comuni Sostenibili in collaborazione con l'associazione "Per il Meglio della Puglia"; l'evento si terrà nella Sala della Ruota della Provincia di Foggia, nel corso dell'Evento saranno trattati i temi della sostenibilità dal punto di vista delle analisi e delle prospettive ed il coinvolgimento delle istituzioni territoriali a confronto sul tema della sostenibilità. Aprirà i lavori il Presidente della Provincia di Foggia avv. Giuseppe Nobiletti ed il Vice Presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese.