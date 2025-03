TOPDAYS 2025 – OPPORTUNITÁ DI LAVORO NEL TURISMO IN PUGLIA

Arpal Puglia, attraverso i Centri per l’Impiego delle province di Bari, BAT e Foggia, promuove anche quest’anno TOPDays – Tourism Opportunities in Puglia, un evento itinerante volto a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore dei servizi turistici.

L’iniziativa, completamente gratuita, rappresenta un’importante occasione per candidati in cerca di nuove opportunità lavorative, imprese del comparto turistico e aziende alla ricerca di personale qualificato per la prossima stagione estiva. Un progetto pensato per rispondere alle esigenze di un settore strategico per l’economia regionale, offrendo alle aziende l’opportunità di selezionare risorse in linea con le proprie necessità e ai lavoratori di accedere a nuove prospettive professionali.

Le giornate di orientamento e reclutamento si svolgeranno in tre tappe:

📍 13 marzo – Bisceglie, Palazzo Tupputi

📍 18 marzo – Polignano a Mare, Biblioteca Comunale Raffaele Chiantera

📍 20 marzo – Manfredonia, Palazzo dei Celestini – Biblioteca Comunale

TOPDays si conferma come un appuntamento di rilievo per il territorio, capace di favorire l’occupazione e valorizzare il turismo pugliese, creando un ponte concreto tra le esigenze del mercato e le competenze professionali.