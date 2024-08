Giunto alla sua seconda edizione il Premio Joseph Tusiani all’Emigrazione 2024, inserito nell’ambito degli eventi previsti in Borgo Divino 2024 è volto a riconoscere la vicinanza della comunità locale e delle istituzioni a chi si è distinto fuori da San Marco in Lamis o a chi per anni ha conservato e conserva la memoria, la cultura e la tradizione del posto.

Appuntamento il 19 agosto 2024 nel centro storico Località Padula di San Marco in Lamis, a partire dalle ore 19.00.

Organizzato dal Circolo APS Auser di San Marco in Lamis, in collaborazione con il Circolo Culturale Giulio Ricci di Rignano Garganico e con il patrocinio del Comune di San Marco in Lamis, della Provincia di Foggia, della Regione Puglia, del GAL Gargano, del Consorzio di Bonifica del Gargano, del Circolo ARCI di San Marco in Lamis e di altri Enti Pubblici e privati del territorio garganico, dauno e pugliese.