“FUORI GLI AUTORI”

Torna a grande richiesta a Foggia Gabriella Genisi, la nota scrittrice barese che ha inventato il personaggio di Lolita Lobosco, vicequestore nel capoluogo pugliese, interpretato con successo da Luisa Ranieri nella fiction Rai.

Giovedì 13 giugno 2024, alle ore 18.30, nel Cortile all’aperto del Museo di Storia Naturale di Foggia, l’autrice presenterà il suo ultimo romanzo, Giochi di ruolo, freschissimo di stampa per Marsilio.

Spazio ad un nuovo protagonista, in questo libro, ambientato tra Bologna e Siponto, luogo in cui avviene il delitto da risolvere. Si tratta di Giancarlo Caruso, l’affascinante vicequestore siciliano in servizio a Padova, che i lettori hanno già cominciato ad apprezzare nel romanzo Dopo tanta nebbia e nei successivi libri delle indagini di Lolita Lobosco.

Caruso, infatti, dopo un anno sabbatico trascorso in Puglia e il fallimento della sua relazione con la commissaria più famosa d’Italia, accetta l’incarico di primo dirigente presso il commissariato di Manfredonia.

Giunto in Capitanata, nel tentativo di dimenticare Lolita, Caruso si lancia in un paio di storie sbagliate fino a quando sulla sua scrivania arriva un caso complicato da affrontare.

A Siponto, infatti, in un villino sul mare è stato ritrovato un cadavere seduto in poltrona davanti alla tv. Nel braccio è infilato l’ago di una siringa che contiene tracce di un potentissimo analgesico, utilizzato ormai come droga. La porta è chiusa dall’interno e tutto farebbe pensare che si tratti di un’overdose, ma la fidanzata assicura che l’uomo non faceva uso di stupefacenti. Le indagini porteranno Caruso a Bologna, alla scoperta dei segreti della vittima legati al mondo dei giochi di ruolo.

“I dadi rotolano sul tavolo mentre l’attesa e le aspettative crescono. Il Master rolla una sigaretta, ne aspira un paio di boccate e la passa gli altri. Fuori, la coltre di neve ha già coperto la strada”.

GABRIELLA GENISI è nata a Bari e vive in Puglia. È autrice di numerosi libri, diversi dei quali sono tradotti all’estero. È l’ideatrice della serie poliziesca dedicata alle indagini di Lolita Lobosco (pubblicata da Sonzogno), dalla quale è stata tratta una serie tv andata in onda su Rai Uno e trasmessa in tutto il mondo. Il suo Pizzica amara (Rizzoli 2020) è stato inserito da la Lettura tra i migliori libri del 2019. La sua ultima pubblicazione è Silvia Spider e il ragazzo scomparso (Il Battello a Vapore 2024). In un sondaggio del Corriere della Sera, insieme a Camilleri è risultata la giallista più amata d’Italia.

A dialogare con l’autrice, la bibliotecaria e scrittrice Roberta Pilar Jarussi. Previsto anche l’intervento dei lettori del gruppo di lettura A qualcuno piace… Giallo.

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti. A seguire, come sempre, firmacopie di rito.

La rassegna proseguirà a giugno con i seguenti appuntamenti: Il 18 Carolina Bandinelli presenterà Le postromantiche. Sui nuovi modi di amare (Laterza, 2024) e il 21, il giornalista e scrittore foggiano Luca Pernice presenterà il suo ultimo libro d’inchiesta, Schiavi d’Italia. Caporalato, diritti negati e speranze in uno dei ghetti più grandi d’Europa, con la prefazione di don Luigi Ciotti (Paoline, 2024).