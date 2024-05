CONVEGNO: “BELLEZZA, CONOSCENZA E IDENTITA’. LA CAPITANATA DI FEDERICO II”

Convegno: “Bellezza, Conoscenza e Identità. La Capitanata di Federico II” organizzato dal Club per l’Unesco di Foggia con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Foggia, del Comune di Foggia e dell’Università degli Studi di Foggia in programma nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, venerdì 24 maggio 2024 alle ore 16.00.

Convegno dedicato a Federico II, nel quale verranno approfonditi numerosi aspetti di grande rilevanza storica e scientifica legati alla vita e all’opera dello Stupor Mundi in Capitanata, all’epoca culla di cultura e d’arte, luogo di tolleranza etnica e religiosa, evento in linea con l’impegno e le finalità deI Club per l’Unesco di Foggia, da sempre in prima linea nella promozione del territorio.