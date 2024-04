PREMIO “I FIORI BLU” 2024

Saranno Viola Ardone e Riccardo Chiaberge, i protagonisti della terza puntata delle quattro programmate a Foggia per la presentazione delle dieci candidature della quinta edizione del Premio nazionale letterario “I fiori blu”.

Con i saluti della direttrice artistica Alessandra Benvenuto e Aldo Ligustro presidente della Fondazione Monti Uniti, partner istituzionale del Premio, l’incontro si svolgerà all’interno della cornice della Sala Rosa del Vento in via Arpi 152, venerdì 19 aprile, a partire dalle 17.45, con ingresso libero.

Le interviste ai due candidati, pubblicate anche on line sul sito e sulle pagine social ufficiali, sono a cura di Sebastiano Valerio, docente di Letteratura dell’Università di Foggia partner istituzionale del Premio, e di Teresa D’Errico, docente del liceo scientifico G. Marconi.

I volumi degli autori presenti saranno disponibili anche per il firmacopie grazie alla collaborazione della libreria UBIK.

Il saggio “La formula della longevità” edito da Neri Pozza racconta quella che è stata la vera rivoluzione degli ultimi due secoli: l’allungamento della vita umana. Non solo vaccini, antibiotici e altri farmaci, ma anche tante invenzioni non direttamente legate alla medicina, come le cinture di sicurezza, la potabilizzazione dell’acqua o le riforme sociali hanno rivoluzionato l'aspettativa di vita. Questo libro racconta le storie di donne e uomini che hanno lavorato e lottato per costruire pezzo per pezzo il mondo moderno, un originale connubio di scienza, tecnologia e libertà individuale. Da Louis Pasteur, pioniere dei vaccini, ad Alexander Fleming, scopritore della penicillina; Da Nils Bohlin, che inventa la cintura di sicurezza per le auto, a Fritz Haber, padre dei fertilizzanti chimici, fino al geniale John Gorrie, a cui dobbiamo il frigorifero e l’aria condizionata.

Riccardo Chiaberge è nato a Torino nel 1947. Giornalista, ha diretto per dieci anni il supplemento domenicale del Sole 24 Ore. In seguito, ha fondato e diretto Saturno, l’inserto culturale del Fatto Quotidiano. È direttore scientifico del Libro dell’anno dell’Enciclopedia Italiana Treccani. Tra i suoi libri ‘Salvato dal nemico. 1944: una strage nazista nell’Italia divisa dall’odio’; ‘La variabile Dio. In cosa credono gli scienziati?’; ‘Lo scisma. Cattolici senza papà.

Nel romanzo “Grande meraviglia” edito da Einaudi si racconta invece di Elba che prima viveva insieme con la madre, in un posto che lei chiama il mezzomondo e che in realtà è un manicomio. Poi la madre è scomparsa e a lei non è rimasto che crescere, compilando il suo Diario e raccontando alle nuove arrivate in reparto del suo universo, il solo che conosce. Almeno finché un giovane psichiatra, Fausto Meraviglia, non si ficca in testa di tirarla fuori dal manicomio, anzi di eliminarli proprio, i manicomi; del resto, è quel che prevede la legge Basaglia, approvata pochi anni prima. Il dottor Meraviglia porta Elba ad abitare in casa sua, come una figlia e impara il peso e la forza della paternità. Con una scrittura intensa e originale si dimostra che l’amore degli altri non dipende mai solo da noi. È questo il suo mistero, ma anche il suo prodigio.

Viola Ardone (Napoli 1974) insegna latino e italiano al liceo. Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato i due best seller ‘Il treno dei bambini’ e ‘Oliva Denaro’, tradotti in tutto il mondo

Il Premio “I fiori blu”, di prestigio nazionale e tra i più significativi dell’Italia meridionale, da marzo a ottobre 2024 porterà in Capitanata 10 libri di scrittrici e scrittori, selezionati da una Commissione presieduta e coordinata dalla presidente del Premio “I fiori blu”, composta da quattro rappresentanti per l’associazione “I fiori blu”, uno per la Fondazione Monti Uniti, uno per il l’Università, uno per l’Ufficio Scolastico Territoriale, e uno per i librai del territorio. A selezionare i 5 finalisti tra i 10 candidati del Premio “I fiori blu” il prossimo 28 maggio, invece, sarà come ogni anno una Giuria Tecnica presieduta da Paolo Mieli e composta da Ritanna Armeni, Luciano Canfora e Sandra Petrignani insieme con Lidia Ravera, Silvia Truzzi, Marco Ferrante e Giuliano da Empoli, quest’ultimo vincitore dell’edizione 2023.

Subito dopo, i finalisti verranno sottoposti al voto della Giuria di lettori e lettrici di tutta Italia che potranno esprimersi fino al 28 luglio.