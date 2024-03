SEMINARIO DI STUDIO: DONAZIONE IN ROSA

Palazzo Dogana Sala del Tribunale, 20 marzo 2024 ore 10.00

Il contributo delle donne per il raggiungimento deII' autosufficienza in Capitanata

Prograrnma

Saluti:

Dott. Vincenzo Mastrolilli (Vice Presidente FIDAS Regionale Puglia)

Dott.ssa Assunta di Matteo (Consigliera di Parità della provincia di Foggia)

Interventi:

La donazione del sangue

Relatore: Dr. Tommaso Granato (Direttore SIMT OO. RR. Foggia)