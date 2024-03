Ribalta nazionale per il Polo Biblio-Museale di Foggia: saranno presentati mercoledì 13 marzo 2024, alle ore 17.00, al Museo di Storia Naturale, in viale Giuseppe Di Vittorio 31, i risultati del progetto TuttInLibro. Crescere con la lettura accessibile ideato e promosso dall’AIB – Associazione Italiana Biblioteche per le famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 6 anni.

La lettura come strumento di inclusione sociale è il perno su cui fa leva questo progetto, vincitore del bando Leggimi 0-6 2021 del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura.

Superata la logica della creazione di servizi speciali per i piccoli lettori con disabilità, si va verso un’ottica più integrata che prevede l’aumento dell’offerta di libri e di altre risorse per abbattere le barriere di comunicazione: silent book, libri in braille, audiolibri, Kamishibai, in-book, testi con CAA (comunicazione aumentativa e alternativa) che agevolano la comprensione del testo attraverso l’uso di simboli e immagini.

Insomma, circa 80 volumi ad alta leggibilità custoditi in valigie per creare delle vere e proprie biblioteche itineranti, pronte ad essere ospitate in strutture e centri educativi dei sette presidi territoriali coinvolti in tutta Italia, anche per favorire lo scambio di esperienze e di competenze.

Anche la Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia fa parte di questi presidi territoriali, insieme al Comune di Bagaladi (Calabria), alla Biblioteca civica G. Arpino - Nichelino (Piemonte) ,alla Biblioteca comunale di Borgoricco (Veneto), alla Biblioteca comunale “Luigi Arbizzani” di San Giorgio di Piano (Emilia Romagna), alla Biblioteca comunale di Sassari (Sardegna), al Comune di Capaccio Paestum - Biblioteca Erica (Campania).

Fitta la rete dei partner nazionali di questo progetto, che mette in rete diverse realtà impegnate a vario titolo in progetti inclusivi: Consorzio SIR Solidarietà in Rete. Agenzia di comunicazione Out of the blue; Edizioni la Meridiana; Fondazione ARCA onlus; Fondazione Radio Magica onlus; ZORBA cooperativa sociale.

Articolata e ad alta specializzazione l’attività formativa offerta dal progetto a circa 150 bibliotecari e operatori culturali che hanno seguito anche dei workshop per conoscere ed utilizzare gli strumenti e le tecniche narrative per una lettura accessibile a tutti.

Un progetto ambizioso, dunque, che mette in comunicazione diverse realtà e profili professionali, per articolare su scala nazionale, una filiera in grado di promuovere la lettura accessibile a tutti.

Ogni Presidio territoriale, inoltre, ha avviato una fitta rete di collaborazioni locali per dar seguito al progetto a livello periferico.

Anche di questo si parlerà durante il convegno di presentazione al Museo di Storia Naturale.

Dopo i saluti della Direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia Gabriella Berardi, si entrerà nel vivo dei lavori coordinati da Milena Tancredi, Responsabile della Biblioteca dei Ragazzi e Componente del gruppo di lavoro nazionale AIB del progetto TuttInLibro con Francesca Cadeddu e Agnese Cargini.

Interverranno: Eugenia Croce, Componente CER AIB Puglia; Milena Mancini, Dirigente scolastico “Giovanni Bovio” di Foggia; Annarita Gentile, Pedagogista della Cooperativa Louise Braille; Lucia Melchiorre per Bibliocep – Autism friendly e Raffaella Zecchino, Mediatrice della cooperativa sociale Medtraining. A chiudere i lavori, la Direttrice di Edizioni La Meridiana, Elvira Zaccagnino, partner nazionale del progetto.

Cambio di location, invece, per l’incontro in programma martedì 19 marzo 2024, alle ore 10.00, dal titolo Sognare si può. Reinventarsi anche, che si terrà alla Fondazione dei Monti Uniti, in via Arpi 152, sempre a Foggia.

Ai saluti d’apertura di Aldo Ligustro, Presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, di Gabriella Berardi, Direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia e di Barbara De Serio, Direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici Unifg, seguiranno gli interventi di Manuela Ladogana, Isabella Loiodice e Giuseppe Annacontini, Docenti di Pedagogia generale e sociale dell’Università degli Studi di Foggia, che dialogheranno con Sara Ciafardone, scrittrice e blogger. Gli interventi programmati proseguiranno con Annarita Gentile, Pedagogista esperta nel potenziamento cognitivo; Elena Rocco di Radio Magica, partner nazionale del progetto; Pia Colabella, Co-fondatrice As.So.Ri onlus, Maurizio Alloggio dell’associazione IFun e Milena Tancredi, Referente nazionale del progetto TuttInLIbro

Le letture anticipate nei due eventi, proseguono con tre giornate, di dimostrazione pratica, con i laboratori di lettura di alcuni libri selezionati dal patrimonio TuttInLibro: per le famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni, appuntamento giovedì 14 marzo e martedì 26 marzo, alle ore 17.00, presso la Biblioteca dei Ragazzi al Museo di Storia Naturale, mentre martedì 19 marzo, nell’ambito dell’incontro Comunità educante e Lettura accessibile, sarà protagonista la scuola “Giovanni Bovio” di Foggia.

