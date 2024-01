PROGETTIAMO SOCIALE - SELEZIONE PER 160 OPERATORI VOLONTARI

La Provincia di Foggia è da sempre attenta alle opportunità che il Servizio Civile Universale offre ai giovani del territorio interessati a mettersi in gioco in una esperienza di formazione concreta.

Dopo aver avviato, il 30 novembre scorso, 70 operatori volontari del progetto “ID Inclusione Digitale” collocati con il ruolo di facilitatori digitali presso la sede di 33 comuni della Capitanata, la Provincia si appresta a selezionare altri di 160 operatori volontari, da destinare ad enti e associazioni del territorio di Capitanata. Oltre a questi, un ulteriore progetto da 4 volontari all’estero, in Polonia, dove la Provincia di Foggia - grazie al servizio civile universale - ha da anni intrapreso un percorso di solidarietà rivolto in particolare al contrasto dell’abbandono minorile.

Trattasi di 39 progetti di servizio civile che fanno parte del Programma di intervento denominato "Progettiamo SOCIALE" - approvato e finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Detto Programma di intervento "Progettiamo SOCIALE",di cui la Provincia di Foggia è Ente referente, è un piano progettuale teso ad una condivisione territoriale degli interventi di servizio civile universale su base interregionale (Puglia e Molise), con il coinvolgimento di altri Enti di servizio civile, quali: Salesiani per il Sociale APS, l'APS InFormare e il Coordinamento Volontariato Protezione Civile Foggia, impegnati attraverso singole progettualità in azioni a favore degli utenti fragili, ovvero di quei soggetti che a causa di una situazione "precaria", a volte temporanea, si trovano in una condizione di aumentata vulnerabilità (es. portatori di disabilità, anziani, donne non occupate o in particolari condizioni, minori e giovani a rischio esclusione sociale, famiglie in condizioni di disagio, migranti), che determina il bisogno di adottare misure e azioni adeguate che mirino all’eliminazione di ogni ostacolo sociale, potenziando il sostegno e favorendo il benessere collettivo, attraverso il lavoro , il sostegno e la solidarietà dei volontari.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2024.

- Per la presentazione delle domande e per ogni altra informazione riguardante il progetto si rimanda alla consultazione della pagina dedicata reperibile nella sezione “nuovi progetti” del sito internet: http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it – oppure contattando l’Ufficio Servizio Civile dell’Ente ai seguenti recapiti telefonici: 0881.791517 – 0881.791852.