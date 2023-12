Domenica 17 dicembre 2023, a partire dalle ore 18.00, il ricco calendario natalizio del Polo Biblio-Museale di Foggia fa tappa anche al Museo del Territorio, in via Arpi 155, eccezionalmente aperto di domenica.

Natale al Museo è il titolo di questo appuntamento che prevede una visita guidata nelle sale espositive e un laboratorio pratico adatto ai bambini a partire dai sei anni di età, ma rivolto anche ai ragazzi.

Guidati dalle operatrici museali, i partecipanti si cimenteranno nella realizzazione di un manufatto natalizio legato alle tradizioni del territorio.

Invito aperto a tutti gli anziani, inoltre, che vorranno raccontare ai più giovani storie di natale del loro passato: un modo per valorizzare le tradizioni locali attraverso la tradizione orale, creando occasioni di confronto e scambio intergenerazionale.

Un evento ludico e ricreativo, dunque, adatto per tutta la famiglia.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

Museo del Territorio, via Arpi 155 – Foggia

Tel.: 0881 706464 / 0881 706467

È possibile prenotare anche via mail al seguente indirizzo:

museodelterritorio.foggia@regione.puglia.it

oppure utilizzando la pagina FB del Museo del Territorio e tramite Messanger