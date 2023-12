I Maestri del Lavoro del Consolato di Foggia in occasione della 58° Giornata del Maestro del Lavoro festeggiano il Centenario dell’istituzione della Stella al Merito del Lavoro e il 60° anniversario della Costituzione del Consolato Provinciale.

Per i Maestri del lavoro nel 2023 ricorre il centenario dell’istituzione della Stella al Merito del Lavoro voluta da S. M. Vittorio Emanuele III con Regio Decreto del 30 dicembre 2023. La cerimonia solenne si è svolta il 5 dicembre 2023 al Quirinale alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, della Ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone e le più alte dello stato civili e militari. Per l’occasione il Presidente della Repubblica ha consegnato a 37 neo Maestri del Lavoro l’onorificenza della Stella al Merito del Lavoro in rappresentanza di tutti i Maestri le regioni d’Italia.

Sabato 16 Dicembre 2023 i Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Foggia oltre a festeggiare il centenario della Stella, ricorre anche il sessantesimo anniversario della costituzione del Consolato Provinciale. La cerimonia inizierà alle ore 9.45 con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide, ubicata sulla facciata di Palazzo Dogana sede storica della Provincia di Foggia, che ricorda tutti i caduti sul Lavoro. La cerimonia proseguirà nel Salone del Tribunale della Dogana alla presenza della più alte cariche civili e religiose, dal Presidente della Federazione Nazionale Elio Giovati, dai Consoli provinciali dei Maestri del Lavoro della Puglia e Basilicata.

Alla cerimonia parteciperanno anche gli studenti di alcuni istituti scolastici di Foggia che hanno collaborato per la riuscita della manifestazione.