PRESENTAZIONE DEL LIBRO: "SOLO MIA"

Sabato 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte di Foggia alle ore 18,00 si terrà un incontro di sensibilizzazione e di informazione in tema di violenza di genere.

L’evento è organizzato dal Centro Antiviolenza dell’Ambito Territoriale di Foggia “Carmela Morlino” in collaborazione con il Presidio del Libro di Foggia “RivoltaPagina”.

Parteciperanno per i saluti istituzionali la Sindaca, Maria Aida Tatiana Episcopo e, l'Assessora alle Pari Opportunità della Regione Puglia, Rosa Barone.

Interverranno la Dirigente ai Servizi Sociali del Comune di Foggia, Dott.ssa Serafina Croce, la giornalista e scrittrice Annalisa Graziano, autrice del libro "Solo mia" e la Dott.ssa Ester Di Gioia, psicologa-psicoterapeuta, coordinatrice del CAV Carmela Morlino.

L'evento sarà moderato dal Dott. Alessio Tortorella, referente del Presidio del Libro di Foggia “RivoltaPagina”.