SETTORE VIABILITA’: ORDINANZA N. 39/2023

Si comunica che il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia, arch. Angelo Iannotta con Ordinanza n. 39/2023 ordina:

Ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, la chiusura della S.P. 123 nel tratto Ischia – Orsara di Puglia per il giorno 01/11/2023, a partire dalle ore 18.00 e fino alle ore 24.00.

Il percorso alternativo per chi proviene dalla S.P. 123 direzione Montaguto sarà deviato sulla strada comunale Magliano e strada comunale torre Guevara in direzione giardinetto, S.P. 109 fino all'incrocio con la S.S. 90 da percorrere in direzione Ariano Irpino fino all'incrocio con la S.P. 26 direzione Montaguto.

Si precisa, inoltre, che da tale chiusura sono esclusi i mezzi di trasporto pubblico, mezzi di soccorso, autoveicoli delle Forze di Polizia ed i frontisti.

Il Comune di Orsara di Puglia dovrà porre in essere tutto quanto previsto dal codice della strada in materia di sicurezza degli automobilisti e/o dei pedoni (segnaletica, ecc.).

