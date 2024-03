Ministero della Cultura - SABAP Foggia - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL CONTESTO “TIATI - TEANUM APULUM - CIVITATE E BASSA VALLE DEL FORTORE”

Su richiesta del MINISTERO DELLA CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA

si pubblica il presente

Avviso di “avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto “Tiati - Teanum Apulum - Civitate e bassa valle del Fortore” ai sensi dell'art. 138 c. 3.del D.lgs. n.42/2004.

Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146,

comma 1- "I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse

paesaqqistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli

136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino

pregiudizio ai valori paesaqqistici oggetto di protezione"- (art. 139 c. 2 del D. Lgs 42/2004).



Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione agli Albi Pretori dei Comuni di

Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Lesina, San Paolo

di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore di cui all'art. 139 c. 1, i Comuni interessati, la Provincia di

Foggia, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in

materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e

documenti a questa Soprintendenza [ a mezzo pec: sabap-fg@pec.cultura.gov.it ] (combinato disposto degli artt. 139 c. 5 e 141 c. 1 del D. Lgs 42/2004).

Si allegano i seguenti elaborati:

0 lettera avvio procedimento

1 Relazione generale

2 Individuazione e perimetrazione dell'area su C.T.R.

3 Inquadramento territoriale su ortofoto

4 Inquadramento territoriale su IGM

5 Proiezione dell’area perimetrata sui fogli catastali

6 Localizzazione dei siti archeologico-monumentali su C.T.R.

7 Rilievo fotografico – punti di ripresa

8 Documentazione fotografica

9 Disciplina d'uso

10 Individuazionedell’areaperimetratasulPPTRPuglia–Strutturaidrogeomorfologica

11 Proiezione dell’area perimetrata sul PPTR Puglia – Struttura ecosistemica- ambientale

12 Proiezione dell’area perimetrata sul PPTR Puglia – Struttura antropica e storico-culturale