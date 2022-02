Corso di aggiornamento in Diritto del Lavoro - Decreto "Tutela lavoro": dai riders alle crisi aziendali

Al via il 28 novembre 2019 alle ore 14 30 a Palazzo Dogana nella sede storica della Provincia di Foggia, la XVI esima edizione del corso di aggiornamento in Diritto del lavoro.

Organizzato dall'Unione Giovani dottori commercialisti ed Esperti contabili di Foggia, dal Centro Studi Diritto dei Lavori Sezione di Foggia, dalla Consigliera di parità della Provincia di Foggia, del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Foggia e Lucera, Aiga sezione di Foggia in collaborazione Ordine degli Avvocati di Foggia , dall'spettorato Territoriale del Lavoro di Foggia, e patrocinato dalla Provincia di Foggia ,dall'Universita degli studi di Foggia , Anpal, dal Comune di Foggia, dall'Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Foggia,dall'Istituto nazionale revisori legali, dell'Associazione italiana direzione del personale , Aiga, associazione Giuslvoristi Italiani sezione Puglia e Basilicata e dell'Adecco - il corso si compone di 24 ore complessive. Prossimi incontri in programma quelli del 30 Novembre 2019 e del 4 , 6 , 11 , 14 ,18 dicembre 2019 si svolgeranno presso la Sala Rosa Via Galliani 1 Foggia



La I SESSIONE dal titolo Deontologia, consulente e crisi d’impresa vedrà la partecipazione tra i saluti :

Pierpaolo Limone Magnifico Rettore dell'università di Foggia

Nicola Gatta Presidente Provincia Foggia

Franco Landella Sindaco di Foggia

Beatrice Notarnicola Presidente Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro

Lorenzo Lo Muzio Direttore Dipartimento di Medicina Università di Foggia

Antonietta Colasanto Consigliera di Parità Provincia di Foggia

Daniele Virgillito Presidente Nazionale Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

ed interverranno:

Irano Responsabile Dirigente ANPAL Servizi

Giuseppe Laurino Consigliere Nazionale Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Cont

Tommaso Germano Professore di Diritto del Lavoro Università di Bari

Francesco Oreste Pepe Melizia Consigliere Naz Unione Giovani Dottori Commercialisti

Stefano Foglia Presidente curia Ordini Puglia

La sessione del 28 Novembre sarà coordinta da Roberto de Meo Prof a Contratto Università di Foggia-Esperto di Diritto del Lavoro.

Il corso - il cui sottotitolo è "Decreto tutela Lavoro" dai riders alle crisi aziendali" - nasce dall'esigenza di fornire spunti ed approfondimenti sui continui e rapidi cambiamenti cui è sottoposto il mercato del lavoro, oltre che dalla necessità di rendere l'impresa sempre più flessibile ed economicamente più stabile: in questo contesto il corso ha la finalità di informare in merito agli strumenti messi a disposizione delle nuove normative nella materia del lavoro, consentendone il miglior utilizzo del lavoro.

Per qualsiasi informazioni si prega di far riferimento ai contatti pubblicati all'interno del programma e del manifesto.

Brochure download