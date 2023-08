Indizione Conferenza di Servizi Decisoria per esame del PROGETTO: CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE ADRIATICA PERCORSO CHIOGGIA (VENEZIA)-GARGANO

La Provincia di Foggia ha indetto una Conferenza di Servizi Decisoria per l’esame del PROGETTO DEFINITIVO relativo al seguente intervento: “D.M. 517/2018 e D.I. 4/2022 PNRR - Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU - CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE ADRIATICA PERCORSO CHIOGGIA (VENEZIA)-GARGANO. TRATTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA - PROVINCIA DI FOGGIA ASSE LESINA – MANFREDONIA”; trattasi di Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L.241/90 con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona , ai sensi dell’art. 14-bis della Legge medesima. A tal fine si comunica che la documentazione oggetto della conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questo Ente, Settore Viabilità, e degli stessi può essere presa visione sul sito istituzionale dell’Ente Provincia di Foggia, al seguente link: https://www.provincia.foggia.it/La-Provincia-di-Foggia/Conferenze-di-Servizio/Viabilit%C3%A0/CdS-Ciclovia-Adriatica

La data del 16/08/2023 è termine perentorio entro il quale le Amministrazioni, gli Enti, i Gestori di beni o servizi pubblici e i soggetti terzi a qualunque titolo coinvolti possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, co. 7, legge n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti , stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; entro lo stesso termine, le amministrazioni coinvolte possono richiedere, con adeguata motivazione, di procedere in forma simultanea e modalità sincrona; la data del 06/09/2023 è il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni, gli Enti, i Gestori di beni o servizi pubblici e i soggetti terzi a qualunque titolo coinvolti, devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. La data del 14/09/2023 è quella prevista per lo svolgimento dell’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990.

Nel merito, tenendo conto delle necessità organizzative di tutte le Amministrazioni coinvolte, si segnala che la riunione sarà oggetto di nota formale a conferma della sua convocazione, qualora ricorrano le condizioni fissate dalla normativa; la stessa – nella data fissata e previa conferma – potrà avere svolgimento in streaming con il seguente orario 10,00; Entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.

Info: protocollo@cert.provincia.foggia.it