LA PROVINCIA DI FOGGIA SI UNISCE ALLE RICHIESTE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI CALAMITÀ NATURALE

L'Amministrazione Provinciale di Foggia si unisce alle plurime richieste per il riconoscimento dello stato di calamità naturale da parte della Regione Puglia a seguito degli intensi danni causati dal fungo della Peronosporacee sui vigneti del territorio dalle recenti ondate di maltempo piovoso.

La dichiarazione dello stato di calamità consentirebbe ai produttori agricoli danneggiati di beneficiare di varie agevolazioni, come la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali, la proroga dei termini per gli adempimenti tributari e previdenziali, la sospensione dei pagamenti delle rate del credito agrario e l'anticipazione dei premi PAC.

Secondo le associazioni di categoria la produzione di uva da vino e da tavola subirà cali significativi, stimabili fino al 50% nei vigneti del foggiano e della BAT. Proprio a seguito di tali stime, l'Amministrazione di Palazzo Dogana chiede l'intervento immediato della Regione Puglia per dichiarare lo stato di calamità.

Si auspica che la Regione Puglia prenda prontamente in considerazione la richiesta al fine di fornire sostegno concreto ed efficace alle aziende agricole colpite dalla situazione critica attuale.