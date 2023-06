GIUSEPPE CONTE A PALAZZO DOGANA PER LA LEGALITÀ’, Il PRESIDENTE NOBILETTI FA GLI ONORI DI CASA.

Al Presidente Giuseppe Nobiletti, sempre aperto al dialogo, sta a cuore il futuro della Capitanata;

Un momento costruttivo e di confronto ha caratterizzato l’incontro con Giuseppe Conte a Palazzo Dogana, alla presenza dell’assessore al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone. "Non solo le istituzioni ma anche i cittadini possono scrivere il futuro di una Capitanata che ha la le potenzialità per crescere, ma fondamentale, sarà’ la legalità!", ribadisce il Presidente Nobiletti.

Fa da apertura lo slogan “ Foggia alza la testa!”, è questo il monito di Giuseppe Conte per l'incontro del 9 giugno nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, dove, oltre al Presidente Nobiletti, hanno partecipato la Vice Presidente della Provincia di Foggia Nunzia Palladino ed altri consiglieri.

Fra i relatori del convegno: Federico Cafiero De Raho, ex procuratore nazionale antimafia e deputato; Mario Furore, europarlamentare e coordinatore provinciale del Movimento; Mario Turco vicepresidente nazionale;

Il coordinatore regionale Leonardo Donno e Marco Pellegrini, già componente della commissione parlamentare antimafia.

Una firma con dedica di Giuseppe Conte è stata apposta sul registro delle visite istituzionali conservato presso la Presidenza di Palazzo Dogana.