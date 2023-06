AEREOPORTO “GINO LISA”: ATTIVATI I NUOVI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

I comuni di Manfredonia, Mattinata, Vieste e Peschici a partire, da oggi, primo giugno, fino al 26 settembre, disporranno di tre collegamenti giornalieri diretti in partenza e in arrivo dall’aeroporto “Gino Lisa”.

Infatti, la Sezione Tpl e Intermodalità della Regione Puglia ha autorizzato l’attivazione dei nuovi servizi di trasporto pubblico locale operati da Co.Tr.a.p. - Metauro Bus per il collegamento del Gargano alla rete aeroportuale pugliese.

Fino al 26 settembre, i comuni di Peschici, Vieste, Mattinata, Manfredonia, Zapponeta e Margherita di Savoia disporranno di ulteriori tre collegamenti giornalieri diretti in partenza e in arrivo dall’aeroporto di Bari.

Per la più alta offerta di mobilità, i servizi sono stati progettati e sono presentati in combinazione con gli orari della linea Foggia-Foggia Aeroporto-Bari Aeroporto, per complessive 11 coppie di corse al giorno.

Il Presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, nell’apprendere la notizia, ha rivolto un plauso al Presidente Emiliano, al Vicepresidente regionale Piemontese e all’Assessore Maurodinoia per gli sforzi profusi per i nuovi servizi di tpl a beneficio dei flussi turistici verso il Gargano