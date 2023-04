PREMIO “I FIORI BLU”

Sarà on line da oggi mercoledì 26 aprile l’intervista di presentazione del settimo saggio candidato al Premio nazionale “I fiori blu” 2023.

Nel volume ‘L’Opera a luci rosse’ saggio pubblicato dalla casa editrice OLSHKY, si analizza e si racconta di quanto e come l’Ottocento senta la sessualità come un problema. Quando la si affronta in uno spettacolo pubblico è soggetta a strategie rappresentative che possano renderla tollerabile agli occhi dello spettatore. Il volume discute tali modalità di rappresentazione nel momento in cui gli autori si confrontano con temi come la prostituzione, l’adulterio, la malattia, la violenza, l’incontro carnale. Le scelte drammaturgico-musicali sono poste in costante dialogo con i ruoli assunti dalla Chiesa, dalla scienza, dall’apparato legislativo, dalla società civile. Al centro del discorso sono posti titoli di compositori assai noti, a cominciare da Verdi e Puccini, ma anche opere meno conosciute, come quelle di Petrella, a testimoniare come nella seconda parte del secolo la relazione sentimentale fra i personaggi sia sempre più declinata in chiave erotica. Ne emerge un quadro complesso e variegato, in progressivo sviluppo per via dell’emersione di nuove istanze estetiche, nuovi immaginari, nuovi modelli. (estratto dalla scheda libro)

L’autore FEDERICO FORNONI insegna Storia della musica nel Conservatorio di Novara. Cura la collana «Vox Imago», dirige la rivista «Donizetti Studies» ed è autore della monografia Oltre il belcanto. Direttrici drammaturgiche del teatro donizettiano. Ha curato diversi volumi miscellanei e ha collaborato con riviste, teatri, case editrici, stagioni concertistiche. Per il Comune di Bergamo ha curato la mostra «Gavazzeni a Bergamo nel nome di Donizetti» (2016-2017)

L’intervista è a cura di Carmen Battiante, docente di Pedagogia Musicale e direttrice d’orchestra.

Venerdì 28 ultimo protagonista, in chiusura della galleria delle quattordici candidature, sarà il romanzo di GIOVANNI FLORIS giornalista e saggista che ha seguito come inviato del «Giornale Radio Rai» i maggiori avvenimenti di politica, esteri ed economia. Ha condotto Radio anch’io, è stato corrispondente dagli Usa nel 2002. È autore e conduttore di Dimartedì su La7, dopo tredici anni di Ballarò su Rai3. Ha scritto numerosi saggi e romanzi, tra questi ricordiamo il più recente: Quella notte sono io, Ultimo banco e L’Alleanza.

Nel volume ‘Il gioco’, pubblicato dall’editrice SOLFERINO, quando una studentessa modello, scompare, è inevitabile che i sospetti si appuntino sui due ripetenti bulli dell’ultimo banco: un italiano di seconda generazione, e una colonna dell’estrema destra del quartiere periferico di Torre Bruciata. I sospetti della polizia, si intende, ma non quelli del loro professore di lettere, che decide di aiutarli a scoprire la verità (e a restare fuori dalla galera). Ma i giorni passano, la ragazza non ricompare e si accumulano indizi inquietanti quanto stranamente letterari: una pista porta a Edgar

Allan Poe, una a Giordano Bruno, una ai surrealisti… intanto, il professor Pastore, il complottista della scuola, è convinto che la chiave di tutto sia nascosta nei sotterranei del Vaticano e, quel che è peggio, lo dice in televisione. È solo l’inizio di una pericolosa caccia al tesoro a cui i tre saranno costretti a giocare in compagnia di strani alleati: una preside favorevole alle droghe sintetiche e un bibliotecario ex criminale. Li salveranno i libri, o sono proprio le parole a uccidere? Un giallo, una commedia dal ritmo incalzante: questo romanzo multiforme è in sé stesso un gioco. Libero, appassionato e imprevedibile, perché i libri non finiscono mai di sorprendere. (dalla scheda libro della casa editrice)

L’intervista on line all’autore, presente su tutti i canali social del Premio, è a cura di Donatella Curtotti, direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia.

Sabato 29 aprile , a partire dalle ore 13 e dalle ore 19, sarà la volta della pubblicazione on-line dei due video ‘Tik Tok’ dedicati al saggio e al romanzo della settimana, realizzati da studentesse e studenti del Conservatorio di Musica “U. Giordano” e del liceo classico “V. Lanza”.

L’inizio delle votazioni della Giuria popolare di tutta Italia è previsto a cominciare dal 29 aprile data nella quale conosceremo la rosa dei sette finalisti selezionati dalla Giuria Tecnica. Si voterà fino al 28 luglio sul sito web ufficiale del Premio: www.premioifioriblu.com

Il progetto giunto alla quarta edizione e nato in seno all'associazione "I fiori blu" è presieduto e diretto dalla giornalista Alessandra Benvenuto, gode del partenariato dell'Università degli Studi, della Fondazione dei Monti Uniti e dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia, vanta gli auspici del CEPELL – Centro per il libro e la lettura oltre a essere patrocinato da RAI Puglia, Confindustria Puglia, Provincia di Foggia, Comune e Camera di Commercio di Foggia, con la Media partnership di RAI Cultura, Antenna Sud e Bonculture

I libri candidati, sono a disposizione per il prestito, presso le seguenti biblioteche di Foggia: “La Magna Capitana”, “Lory Marchese” degli Ospedali Riuniti, Dipartimenti di Lettere e di Giurisprudenza dell’Università degli Studi, nonché in quelle dei seguenti sette istituti scolastici: Istituto “Notarangelo-Rosati”, “B.Pascal”, “Giannone-Masi”, Liceo Psicopedagogico “C. Poerio”, Liceo classico e artistico “V. Lanza-Perugini ”, Liceo scientifico “G. Marconi” e “A. Volta”.

