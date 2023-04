Comunicato Stampa: Palazzo Dogana: Aerotropolis, il Presidente Nobiletti promuove un incontro strategico per l'Attivazione dei servizi di autotrasporto - Aeroporto GINO LISA

Su iniziativa del Presidente della Provincia di Foggia avv. Giuseppe Nobiletti, si terrà giovedi 20 aprile alle ore 11,00 presso la Sala della Ruota-Palazzo Dogana, un incontro strategico, per una visione congiunta del concetto di “aerotropolis” e per l'implementazione di nuovi servizi, al fine di favorire l'interconnessione fra le aree territoriali viciniori.

Parteciperanno all'incontro: il Vice Presidente Regione Puglia Avv. Raffaele Piemontese, l'Assessora ai Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione Puglia dott.ssa Anna Maurodinoia, i Presidenti delle Province di Campobasso, Isernia, Potenza, Benevento, Avellino, Barletta-Andria-Trani, i componenti della Commissione Straordinaria del Comune di Foggia, il Presidente Camera di Commercio di Foggia, i vertici di Aeroporti di Puglia.

L’attivazione dei voli dell’aeroporto “GINO LISA”, struttura strategica per il territorio, deve svilupparsi in simbiosi con l'intera catchment-area airport interessata per l'accessibilità, la coesione e la crescita socio-economica territoriale per uno sviluppo integrato della Capitanata con i territori limitrofi.