PREMIO "I FIORI BLU"

Terza settimana di presentazioni di candidature della quarta edizione del Premio.

Da oggi (mercoledi 29, alle ore 13) sarà on line, l’intervista a LAURA PEPE, a cura di Gianni Palumbo,

docente di Letteratura Italiana della Università di Foggia. L’autrice insegna Istituzioni di diritto

romano e Diritto greco antico all’Università degli Studi di Milano. Oltre a libri e saggi accademici su

diritto penale e diritto di famiglia nell’antichità, ha scritto diversi manuali di storia antica e

grammatica latina per la scuola secondaria superiore. Ha pubblicato Atene a processo. Il diritto

ateniese attraverso le orazioni giudiziarie e ha curato per il “Corriere della Sera” la collana in

trentacinque volumi “Vita degli antichi”. Collabora come divulgatore scientifico con il canale

televisivo Focus. Per Laterza è autrice di Gli eroi bevono vino. Il mondo antico in un bicchiere e La

voce delle Sirene. I Greci e l’arte della persuasione.

Nel volume STORIE MERAVIGLIOSE DI GIOVANI GRECI , saggio pubblicato da Laterza, si racconta

di straordinarie figure di giovani uomini e giovani donne. Il nome di Achille risuona già nel primo

verso del poema che segna l’atto di nascita della cultura occidentale. È lui il protagonista dell’Iliade:

l’eroe che a una vita lunga e incolore preferì la brevità di un’esistenza spezzata ma piena di gloria.

Gli fa da contraltare, nell’Odissea, il mite Telemaco: il figlio paziente e obbediente che vive

nell’ombra di un padre a tutti noto ma da lui mai conosciuto. E poi c’è Antigone, la vergine che, in

un fragoroso assolo, osa levare la sua voce di dissenso contro il proclama di Creonte, il re che vieta

la sepoltura di suo fratello Polinice. E ancora Oreste, il figlio che uccide la madre per dare giustizia al

padre, l’artefice di un mondo che bandisce vendetta e fa strada a Giustizia. Fin qui, il mito. Poi c’è la

storia, che ci ha lasciato memoria dell’ambizioso, spregiudicato, dissacratore Alcibiade, interprete

perfetto di un tempo di cambiamento e di rivoluzione nella cornice della guerra più atroce di Grecia

– quella tra Atene e Sparta. E come non ricordare Alessandro? Il discepolo di Aristotele, uno dei più

grandi condottieri di tutti i tempi, colui che osò sognare l’impossibile e che l’impossibile riuscì a

realizzarlo, riunendo il mondo sotto di sé. Laura Pepe ricostruisce in pagine avvincenti le gesta, i

desideri, le delusioni, le passioni di ragazzi e ragazze della Grecia antica cui dobbiamo essere tutti

debitori per aver messo in discussione la tradizione e osato il nuovo, contribuendo a fare la storia

della loro e della nostra civiltà.

Venerdi 31 marzo (a partire dalle ore 13) invece riflettori puntati sul primo romanzo di LUCA

TRAPANESE autore che da anni svolge attività di volontariato in Italia e nel mondo, ha fondato

l’associazione ‘A ruota libera’ e ha realizzato numerosi progetti legati alla disabilità, tra i quali la casa

famiglia per bambini La Casa di Matteo, unica nel Sud Italia. Nel 2018 ha adottato Alba, una bambina

con la sindrome di Down, ed è felice di raccontare sui social la loro vita insieme. Con Luca

Mercadante ha firmato Nata per te, che diventerà presto un film. Ne LE NOSTRE IMPERFEZIONI

edito da Salani, il protagonista Livio non sa esattamente perché ha deciso di partire zaino in spalla

per intraprendere il cammino di Santiago, trascinando con sé due amiche fino alla tomba di San

Giacomo. La risposta ai suoi dubbi ha il volto sorridente di Pietro, un architetto dai tratti orientali e

in sedia a rotelle, che si offre di accompagnarlo nella chiesa di San Nicola e di mostrargliene la

prodigiosa bellezza. Una chiacchiera dopo l’altra, i due diventano presto inseparabili e decidono di

proseguire insieme fino a Compostela. E così l’arrivo al santuario si trasformerà nell’inizio di un

nuovo percorso, più lungo e più difficile per entrambi. In un romanzo struggente e ricco di

interrogativi che scavano l’anima dei personaggi, Trapanese ci ricorda che la vita non è una favola e

ti colpisce sempre alle spalle, ma che lo stesso fa anche la felicità, arriva sempre da dove meno te

l’aspetti.

L’intervista all’autore è a cura di Antonella D’Avola, giornalista di Antenna Sud.

Sabato 1 aprile sarà poi la volta dei due video ‘tik tok’ sul saggio e sul romanzo della settimana,

realizzati da studenti e studentesse del liceo Lanza -Perugini e dell’Istituto Notarangelo – Rosati.

Saranno visibili sulla pagina Facebook e sul profilo Tik Tok del Premio a partire dalle ore 13 e dalle

ore 19.

-----------------------------

Le Le presentazioni delle quattordici candidature proseguiranno fino al 28 aprile, giorno in cui

conosceremo i sette finalisti selezionati dalla Giuria Tecnica, per poi dare inizio alle votazioni della

Giuria popolare di tutta Italia che potrà scegliere nella rosa dei sette finalisti e votare fino al 28

luglio sul sito ufficiale del Premio sul sito web ufficiale del Premio: www.premioifioriblu.com

Il progetto giunto alla quarta edizione e nato in seno all’associazione “I fiori blu” è presieduto e

diretto dalla giornalista Alessandra Benvenuto, gode del partenariato dell’Università degli Studi,

della Fondazione dei Monti Uniti e dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia, vanta gli auspici

del CEPELL – Centro per il libro e la lettura, oltre a essere patrocinato da RAI Puglia, Confindustria

Puglia, Provincia, Comune e Camera di Commercio di Foggia, con la Media partnership di RAI

Cultura, Antenna Sud e Bonculture e i Main Sponsor Gruppo Telesforo, Gami Impianti, Margherita

Srl e il contributo di altri partner privati (Mindful Capital Partners, Mercati di Città, La fenice, Elda

Cantine, Mediolanum, Candeal srl, Metauro bus, Studio Associato Buccarella Carrozzo, Ortore srl ).

I libri candidati, sono a disposizione per il prestito, presso le seguenti biblioteche di Foggia: “La

Magna Capitana”, “Lory Marchese” degli Ospedali Riuniti, Dipartimenti di Lettere e di

Giurisprudenza dell’Università degli Studi, nonché in quelle dei seguenti sette istituti scolastici:

Istituto “Notarangelo-Rosati”, “B.Pascal”, “Giannone-Masi”, Liceo Psicopedagogico “C. Poerio”,

Liceo classico e artistico “V. Lanza-Perugini ”, Liceo scientifico “G. Marconi” e “A. Volta”.