PATTO DI PARTECIPAZIONE PER LA CAPITALE NAZIONALE DI COSTRUIAMO GENTILEZZA 2024

Si parte dalla volontà di un riscatto culturale e sociale tramite la gentilezza per i bambini e i ragazzi dei territori del Vesuvio e della Capitanata, da parte di Anna Vitiello di Torre Annunziata e Arcangela De Vivo di San Severo, che hanno coinvolto le associazioni Don Pietro Ottena di Torre Annunziata e Gentilezza è Cultura di San Severo, presentando una proposta di candidatura congiunta all’assemblea degli Associati Cor et Amor, durante la riunione dello scorso 15 Novembre. Tale proposta prevede il coinvolgimento dei Comuni delle Terre del Vesuvio (con la Città Metropolitana di Napoli) e dei Comuni della Capitanata nel divenire Capitale di Costruiamo Gentilezza 2024. Per raggiungere l’obiettivo sono già 20 Comuni, con la Città Metropolitana di Napoli, più precisamente: Boscotrecase, Striano, Torre Annunziata, Poggiomarino, Pompei, Sant’Antonio Abate, Terzigno, Trecase – per le Terre del Vesuvio – e Apricena, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Chieuti, Lesina, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, San Severo, San Nicandro Garganico, Torremaggiore, Troia – per le Terre della Capitanata. Per sancire tale impegno il prossimo sabato 25 Marzo, a Napoli presso la Città Metropolitana, che sarà rappresentata dalla consigliera Ilaria Abagnale, si ritroveranno i rappresentanti dei Comuni interessati e delle due associazioni promotrici per sottoscrivere un patto di partecipazione per l’attuazione della Capitale di Costruiamo Gentilezza 2024.