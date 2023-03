SI E’ SVOLTO IL CONVEGNO: “PARITA’ DI GENERE E DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO IN AMBITO LAVORATIVO”

Si è svolto nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, il convegno: “PARITA’ DI GENERE E DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO IN AMBITO LAVORATIVO” organizzato dall’Ufficio della Consigliera di parità della provincia di Foggia e dal Comitato Pari Opportunita’ dell’Ordine degli Avvocati di Foggia.

Sono intervenuti: la prof.ssa Nunzia Palladino, Vice Presidente della Provincia; l’avv. Gianluca Ursitti, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia; la dott.ssa Assunta di Matteo, Consigliera di parità della provincia di Foggia; l’avv.ta Ida Anna Di Masso, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Foggia; l’avv.ta Maria Rosaria Emma Judice, Presidente dell’ADGI sez. di Foggia; l’avv.ta Lella Ruccia, Conisgliera di parità della Regione Puglia; l’avv.ta Stella Vigliotti, componente Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Foggia e la dott.ssa Antonietta Graziano, responsabile dei servizi all’utenza dell’Ispettorato del Lavoro di Foggia, Ha moderato i lavori il dott. Carmine Pecorella, responsabile dell’Ufficio Stampa della Provincia.

Nel corso del convegno, l’Ufficio della Consigliera di parità della provincia di Foggia ed il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, hanno sottoscritto il protocollo di collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni relativi alla parità di genere ed antidiscriminazione, propri dei loro compiti istituzionali, nonchè alla facilitazione dell’acceso alla giurisdizione per le fasce deboli.