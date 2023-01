BIBLIOTECA “LA MAGNA CAPITANA”: PRESENTAZIONE DEL LIBRO “VIE ERBOSE”

Vie erbose. Le erbe selvatiche nelle bioculture alimentari mediterranee è il titolo del libro di Nello Biscotti e Daniele Bonsanto, Centro Grafico 2020, che sarà presentato giovedì 26 gennaio 2023, alle ore 16.30, nella Sala Narrativa della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia.

Frutto di un’accurata indagine, condotta in Puglia sull’utilizzo delle piante spontanee in campo alimentare, il libro unisce, al taglio divulgativo, la competenza scientifica degli autori: Nello Biscotti, infatti, è dottore di ricerca in geobotanica, con all’attivo diverse pubblicazioni, mentre Daniele Bonsanto è dottore in Scienze e Tecnologie Agrarie e socio della Società Botanica Italiana Onlus.

Attraverso un recupero della tradizione, che valorizza territorialità del cibo, il testo è stato ispirato dalle indagini etnobotaniche condotte in Puglia sugli usi tradizionali alimentari delle erbe selvatiche: un approfondimento che ha coinvolto un gruppo di lavoro per circa un decennio.

Documentate nel volume ben 206 specie differenti di erbe selvatiche, un patrimonio ricchissimo e variegato che racconta antiche storie del nostro Sud, dei latifondi, delle terre bonificate e trasformate in orti, vigneti e uliveti.

Nel tempo della globalizzazione e dell’omologazione spinte all’eccesso, che tanti problemi stanno causando a livello ambientale, con lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, il ritorno ai saperi enogastronomici tradizionali rappresenta un antidoto anche all’eccessivo utilizzo degli alimenti ultra-processati così dannosi per la salute.

A conversare con gli autori, per sottolineare i vantaggi anche sociali, culturali, antropologici e territoriali delle bioculture, la Direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia, Gabriella Berardi.

Ingresso libero.