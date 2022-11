STRATEGIE ZES ED OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO GUADAGNUOLO INCONTRA CONFINDUSTRIA FOGGIA - INTERVERRANNO LA PROVINCIA E L’ASI

L’ampio ventaglio che le azioni di sistema delle Zes possono imprimere nel disegno di crescita del territorio saranno affrontate nel corso di un meeting promosso da Confindustria Foggia.

L’appuntamento è in programma lunedì 28 novembre, nella sala convegni “Fantini” di Confindustria, in via Valentini Vista Franco, con inizio alle ore 15.00.

Sul tema “ZES: opportunità strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno” gli industriali si confronteranno con il Commissario Straordinario del Governo della Zona Economica Speciale Adriatica Interregionale Puglia-Molise, Manlio Guadagnuolo, Agostino De Paolis, Presidente del Consorzio dell’Area di Sviluppo Industriale di Foggia e Nicola Gatta, Presidente della Provincia di Foggia. L’incontro sarà moderato dal Direttore Generale di Confindustria Foggia, Enrico Barbone.

“ Quello delle Zes resta per noi un argomento di fondamentale importanza - ha dichiarato Ivano Chierici, Presidente Reggente di Confindustria Foggia, che aprirà i lavori dell’importante assise - perché la Capitanata ha una morfologia territoriale che si presta molto per l’insediamento di attività improntate su linee di alta specializzazione, finalizzate a rafforzare il nesso economico -funzionale delle imprese, introducendo significative agevolazioni fiscali ma anche deroghe normative per favorire le aziende già operative e quelle che potrebbero andare ad insediarsi, beneficiando di condizioni interessanti per gli investimenti”.

“Mi pare che sia giunto il momento - ha aggiunto Chierici- di spingere in maniera seria su questa azione collegando le piattaforme logistiche con le aree retro portuali. E credo che la presenza del Commissario Governativo

con altri attori istituzionali sia un passo significativo verso questa direzione”.

“Per Confindustria sono queste le azioni che possono realmente aprire grandi opportunità occupazionali - conclude Chierici - in una terra molto difficile ma ancora piena di risorse che bisogna saper cogliere”.

