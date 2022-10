’”ALTAMURA-DA VINCI” “LA TRADIZIONE SI FA INNOVAZIONE: 150 ANNI DI STORIA”

La tradizione si fa innovazione: 150 anni di storia” è il tema del Convegno sull’Istruzione Tecnica promosso ed organizzato dall’Istituto Tecnico Tecnologico “Altamura -da Vinci” che si terrà venerdì 28 ottobre p.v. con inizio alle ore 9 presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Foggia. L’evento organizzato dal “Comitato delle celebrazioni per i 150 anni dell’Istituto”, con a capo il Preside Pasquale Palmisanoe vice Presidente del Comitato il prof. Nicola de Meo, rientra nel calendario delle celebrazioni dei 150 anni di storia dell’Istituto Industriale Saverio Altamura, fondato nel 1872, e vedrà riuniti rappresentanti delle istituzioni, del mondo della scuola e del sistema imprenditoriale che nel corso degli anni ha condiviso progetti di formazione e stage aziendali per gli alunni dei diversi indirizzi didattici.Il programma dei lavori prevede i saluti di apertura a cura di: Pasquale Palmisano, Dirigente Scolastico I.T.T. “Altamura-da Vinci” di Foggia; Giuseppe Silipo, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale della Puglia; Sebastiano Leo, Assessore Regione Puglia Formazione e Lavoro, Scuola e Università; Nicola Gatta, Presidente Provincia di Foggia; Pierpaolo Limone, Magnifico Rettore Università di Foggia; Vincenzo Pelvi, Arcivescovo della Diocesi Foggia-Bovino; Rocco Salatto, Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Foggia.

Il Convegno, moderato dal giornalista Giovanni Tamburrano, proseguirà con gli interventi di: Annamaria Novelli; già Dirigente Scolastico dell’ITT “Altamura -da Vinci” di Foggia; Erasmo di Giorgio, Responsabile Formazione della Camera di Commercio di Foggia; Lorenzo Stridi, Direttore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia; Massimiliano Arena, Presidente dell’Accademia delle Belle Arti e Commissario dell’Ente Fiera di Foggia; Emiliano Contillo, del 32° Stormo dell’Aeronautica Militare–Aeroporto di Amendola; Roberto Parisi, Responsabile Comunicazione di Rosso Gargano –Foggia; Giuseppe Altobellidi Eceplast -Troia (Fg); Paola Blasi eTiziana Ramunni, rispettivamente Operations Manager e HR Manager di G&W Electric –Foggia; Michele Frisolidi Manta Group –Foggia; Stefania Circiello, Responsabile sede di Foggia dell’Agenzia Adecco.

La terza parte dei lavori vedrà il contributo dei docenti dell’Istituto per i diversi settori, nelle persone di: Enrica Garofalo(Chimica, Materiali/Biotecnologie), Antonio Vigiano, (Informatica e Telecomunicazioni), Michele Petruzzelli(Meccanica, Meccatronica, Energia), Luigi Santoro(Elettronica ed Elettrotecnica), Paolo Palatella(Trasporti e Logistica), Angelo Merra, (PCTO/Alternanza Scuola-Lavoro), Nicola Pavia(Fondazione ITS Green Energy Puglia).Seguirà il dibattito.Alle ore 17, nell’Aula Magna “V. Spada” dell’Università di Foggia,si terrà quindi il Concerto Ensable di Fiati “Note a Sud”, diretto dal Maestro Marco Destino, aperto anche alla partecipazione dei familiari di docenti ed alunni.