PALAZZO DOGANA: PRESENTAZIONE DEL VOLUME “LE OPERE E I GIORNI DEL “SAVERIO ALTAMURA”. 150 ANNI DI STORIA, ECONOMIA E TERRITORIO”

In programma giovedì 29 settembre, alle ore 16.30 nella “Sala del Tribunale” di Palazzo Dogana, la presentazione del volume “Le opere e i giorni del “Saverio Altamura”. 150 anni di storia, economia e territorio”, pubblicazione realizzata dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e curata da Annamaria Novelli.

L’evento apre ufficialmente le celebrazioni per i 150 anni dell’istituto, dopo i saluti del Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta e del Dirigente scolastico dell’ITT “Altamura-Da Vinci” Pasquale Palmisano, la presentazione del presidente della Fondazione dei Monti Uniti, Aldo Ligustro, e l’introduzione di Annamaria Novelli, già Dirigente dell’istituto per 24 anni, interverrano Saverio Russo “Meccanizzazione agricola e istruzione tecnica in Capitanata nel secondo Ottocento”, Concetta Fuiano e Costanza Iafelice “Storia, architettura, urbanistica ed archeologia industriale dell’Altamura”, Annamaria Novelli “La nascita del Museo Storico della Scienza e della Tecnologia”, Vincenzo Varraso “Dalle storiche officine ai moderni laboratori”, Angelo Merra “Creatività e lavoro” e Michele Caione “Gli allori sportivi di ieri e di oggi”.

In programma anche gli interventi musicali dell’ensemble “Aras” del Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia.