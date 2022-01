DIBATTITO PUBBLICO SULLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA GARGANICA: CONFERENZA STAMPA

Conferenza stampa di presentazione – 12 gennaio 2022

La conferenza stampa di presentazione del Dibattito Pubblico sulla realizzazione della nuova Strada Garganica, si svolgerà mercoledì 12 gennaio alle ore 11.30.

L’evento avrà luogo in Sala della Ruota a Palazzo Dogana, sede della Provincia di Foggia.

I relatori parteciperanno alla conferenza stampa in presenza e a distanza, mentre il pubblico, formato da una platea di giornalisti invitati della stampa nazionale e locale, potrà assistere sia in presenza, nel rigoroso rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sia da remoto, collegandosi alla piattaforma online individuata per la trasmissione in diretta della conferenza.

Agenda Conferenza Stampa

11.00 – Accoglienza degli ospiti e relatori all’interno della sala

11.25 – Collegamento online dei giornalisti partecipanti

11.30 – Inizio della conferenza

Modera: Iolanda Romano, Avventura Urbana

Intervengono:

- Raffaele Piemontese, Vicepresidente della Regione Puglia

- Nicola Gatta, Presidente della Provincia di Foggia

- Vincenzo Marzi, Commissario Straordinario, Responsabile Struttura Territoriale Puglia

- Alberto Cena, Coordinatore del Dibattito Pubblico, Avventura Urbana

Concludono:

- Caterina Cittadino, Presidente della Commissione Nazionale Dibattito Pubblico

- Massimiliano Atelli, Presidente della Commissione VIA

- Alessandro Morelli, Viceministro alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili

Q&A e chiusura:

12.30 – Sessione di Q&A con i giornalisti partecipanti

12.45 – Chiusura della conferenza